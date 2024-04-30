1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Raylı Sistem Ücretsiz
1 Mayıs İşçi Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak. Bu tarihlerde vatandaşlar, metro, tramvay ve banliyö trenlerini ücretsiz olarak kullanabilecekler.
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30.04.2024 01:02:37. #1.12#
SON DAKİKA: 1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de Raylı Sistem Ücretsiz - Son Dakika
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