Altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Çeyrek altın 1.491 liradan işlem görürken ata altın ise 6 bin 131 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş gözlemlenirken genel olarak hareketlenmeden söz ediliyor.
Gram altın alış: 903,05
Gram altın satış: 903,20
Çeyrek altın alış: 1.491,00
Çeyrek altın satış: 1.511,00
Yarım altın alış: 2.982,00
Yarım altın satış: 3.023,00
Tam altın alış: 5.955,00
Tam altın satış: 6.025,00
Cumhuriyet altını alış: 6.124,00
Cumhuriyet altını satış: 6.216,00
Ata altın alış: 6.115,00
Ata altın satış: 6.181,00
Son Dakika › Ekonomi › 10 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum! - Son Dakika