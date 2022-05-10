10 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum! - Son Dakika
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10 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!

10.05.2022 08:18
10 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!

10 Mayıs Salı gram altın 903 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 833 liradan alıcı buluyor. Peki; bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum

Altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Çeyrek altın 1.491 liradan işlem görürken ata altın ise 6 bin 131 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş gözlemlenirken genel olarak hareketlenmeden söz ediliyor.

10 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 903,05

Gram altın satış: 903,20

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

10 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!

Çeyrek altın alış: 1.491,00

Çeyrek altın satış: 1.511,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.982,00

Yarım altın satış: 3.023,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.955,00

Tam altın satış: 6.025,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.124,00

Cumhuriyet altını satış: 6.216,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.115,00

Ata altın satış: 6.181,00

SERBEST PİYASADAKİ ZİYNET EŞYASI FİYATLARI

10 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
YORUMLAR
500
Altının kilogramı 917 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 917 bin 500 liraya geriledi 9 Mayıs'ta altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor 9 Mayıs'ta altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor

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Son Dakika Ekonomi 10 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum! - Son Dakika
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