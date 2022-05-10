10 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum! - Son Dakika

Altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Çeyrek altın 1.491 liradan işlem görürken ata altın ise 6 bin 131 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş gözlemlenirken genel olarak hareketlenmeden söz ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 903,05

Gram altın satış: 903,20

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.491,00

Çeyrek altın satış: 1.511,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.982,00

Yarım altın satış: 3.023,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.955,00

Tam altın satış: 6.025,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.124,00

Cumhuriyet altını satış: 6.216,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 6.115,00

Ata altın satış: 6.181,00

SERBEST PİYASADAKİ ZİYNET EŞYASI FİYATLARI