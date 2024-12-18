10. PENTEX Fuarı Açıldı: Tekstil Sektörü Ekonominin Lokomotifi

Ekonomi

10. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nın açılış töreni kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından organize edilen 10. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı. Yaklaşık 20 bin profesyonel ziyaretçinin ağırlanmasının hedeflendiği fuar 18-21 Aralık 2024 tarihlerinde (4 gün) saat 10: 00 ile 19: 00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber açılış töreninde yaptığı konuşmasında, tekstil ve hazır giyim sektörünün halihazırda yaşadığı sorunlara rağmen ülke ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer aldığını söyledi. Birlik ve beraberlikle, özveriyle aşılamayacak sorunun olmadığını ifade eden Çeber, "Biz güçlü bir ülkeyiz, güçlü bir milletimiz. Birlik ve beraberlik içerisinde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Örneğin 6 Şubat'ta şehrimizi de büyük çapta etkileyen deprem felaketinin altından kalkabilen bir milletiz biz. Bu ülkenin büyük bir potansiyeli var. Her zaman devletimize, milletimize ve kıymetli iş insanlarımıza güveniyoruz. İş dünyamız ve sanayicilerimiz de kendilerine güvendikten sonra tüm sorunların üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi.

Sanayi ve ticaret kenti Gaziantep'in her şartta üretim, ihracat ve istihdamını sürdürdüğünü dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, "Fuarlarımız, uluslararası ticarette yaşanan sorunlar ve iç piyasadaki daralma karşısında firmalarımızın yeni pazarlara açılmasına, üretimlerini tanıtmasına ve yenilikleri takip etmelerine imkan sağlamaktadır. Penye ve hazır giyim sektörleri şehrimizin de geçmişten bugüne vazgeçilmez sektörlerinin başında gelmekte olup, sağladığı istihdam ve katma değerle öne çıkmaktadır. 190 ülkeye yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracat yapan şehrimizin ihracatında hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün de önemli payı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ünverdi, "Öncelikle şehrimizde faaliyet gösteren firmalarımız muhtelif bölgelerde dağınık bir yapıya sahiptir. Buna bağlı sektörümüzün olarak atölye bulmakta ve istihdam konusunda sıkıntıları olduğunu biliyoruz. Talep halinde, kuruluş çalışmaları devam eden Şahinbey-Polateli Organize Sanayi Bölgesi'nden sektörümüze yer konusunda planlama yapabileceğimizi de belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Üreticilerin elini rahatlatacak şekilde girdi maliyetlerinin düşürülmesi, sektörün teşvik edilmesi ve özellikle uygun şartlarda krediye ulaşılabilirliğin sağlanmasının öncelikli beklentileri arasında yer aldığını söyleyen Ünverdi, "Sektör olarak en başta üretimlerimizde katma değeri artırmamız ve markalaşarak fiyatta rekabeti aşmamız gerekiyor. Ar-Ge, inovasyon, moda ve tasarım gibi konularda kendimizi daha da geliştirmek durumundayız. E-ticaret ve e-ihracatta firmalarımız muhakkak olmalılar. Dünyada dijital pazar hızla büyüyor ve biz bunu iyi değerlendirmeliyiz. Bu doğrultuda PENTEX fuarımız gerek alım heyetleri gerekse diğer firmalarımız için önemli iş bağlantıları kurma fırsatı sunuyor" ifadelerine yer verdi.

Tekstil sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörlerinin başında geldiğini, tarihi geçmişiyle şehrimiz üretimlerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve GSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Aslansoy ise, "Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü emek yoğun bir iş oluşuyla çalışma hayatına ve kent ekonomimize çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Ekonominin belirleyici unsur olduğu ve artık şehirlerin birbiriyle rekabet ettiği bir dünyada sektörlerimizin gelişmesi ve yeniliklere ayak uydurması için atılacak her adım çok değerlidir. Bu sebeple fuarlarımızın önemi daha da artmıştır. Sanayisi, ticareti, gastronomisi ve şehircilik anlayışıyla öne çıkan şehrimizin fuarlarıyla da markalaşması hepimizin ortak hedefi haline gelmiştir. Her fuar şehrimizin tanıtımı ve ticaretine de katkı sağlamaktadır. Bizler de gerek altyapı gerek üstyapı çalışmalarıyla insanımız ve üreticilerimiz için en iyisini yapmak ve en iyi şartları oluşturmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Fuar hakkında

Çocuk giyim, erkek giyim, yan sanayi, penye, tekstil, kumaş, konfeksiyon, yan sanayi üreticilerinin ve derneklerin ürünlerini sergilendiği 10. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nda Gaziantepli firmaların yanı sıra İstanbul, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Konya ve Adana illerinden 270 marka ile 80 katılımcı firma yer alıyor. - GAZİANTEP