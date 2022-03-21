100 milyar dolarlık ticaret hedefi için ABD'de yoğun ticaret diplomasisi - Son Dakika
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100 milyar dolarlık ticaret hedefi için ABD'de yoğun ticaret diplomasisi

21.03.2022 15:35
100 milyar dolarlık ticaret hedefi için ABD'de yoğun ticaret diplomasisi

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD'de önemli ticari diplomasi etkinlikleri gerçekleştirildi.

Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefi kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ABD'de önemli ticari diplomasi etkinlikleri gerçekleştirildi.

"Transatlantik İhracatında Türkiye'nin Rolünün Artırılmasına Yönelik Panel Serisi ve Ticari Diplomasi Çalıştayları" programı kapsamında, Türkiye'den 14 Mart'ta ABD'ye giden heyet temaslarını tamamladı.

Aralarında TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in yanı sıra TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak, TİM Marka Konseyi Başkan Yardımcısı Süleyman Orakçıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkilileri ile iş insanlarının bulunduğu heyet, Washington ve New York'ta ziyaretler, yuvarlak masa toplantıları ve paneller gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ve etkinliklerde iki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ticari ilişkilerinin geliştirilmesinin ve işbirliğinin önemi vurgulanırken, ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye davet edildi. Türkiye'nin ABD'li yatırımcılar için bir çok fırsatı barındırdığına ve güvenli bir ülke olduğuna dikkat çekilen görüşmelerde, ABD tarafından bazı ürünlere uygulanan ek vergilerin de kaldırılması talep edildi.

Program kapsamında ABD Dışişleri Bakanlığını ziyaret eden heyet, burada yapılan toplantıda Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini, ticari ilişkiler ile ilgili hususları ve karşılıklı yatırımları ele aldı. Heyetin ABD Ticaret Bakanlığına ziyaretinde de Türk-Amerikan ticari ilişkilerine atfedilen önem, iki ülke ticaretinin önündeki engellerin aşılması ve yatırım konularında istişarelerde bulunuldu.

Program kapsamında ABD Ticaret Odasında "Yeni Fırsatlara Kapılar Açmak: Türk-Amerikan Ticari İlişkileri" konulu yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

ABD- Türkiye İş Konseyi Direktörü Jennifer Miel'in moderatörlük yaptığı toplantıda Türk heyetinin yanı sıra ABD Ticaret Odası Türkiye ve Orta Doğu'dan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve oda temsilcileri yer aldı. Toplantıda, Türk-Amerikan ticari ilişkilerindeki 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ve ticaretin önündeki engellerin aşılması ile ilgili hususlar konuşuldu.

Türk heyeti, ticari diplomasi temaslarında resmi kurumların yanı sıra Washington DC'de düşünce kuruluşu Atlantic Council ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Program kapsamında ayrıca New York'ta bulunan Türkevi'nde iki ticari diplomasi çalıştayı gerçekleştirildi. "Türkiye ve Amerika'nın Yeni Ufuklara Yönelik Girişimleri: 100 Milyar Dolarlık Ticaret Hedefi" başlıklı birinci panelde SETA Washington Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat'ın moderatörlüğünde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile TİM Başkan Vekili Başaran Bayrak konuşmacı olarak yer aldı.

İletişim Başkanlığı Washington Basın Müşaviri Muhammed Bilal Kenasarı'nın moderatörlüğünde düzenlenen "Refah için Güç Birliği: Türkiye-Amerika İlişkileri" adlı panele ise TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Gıda ve İçecekler Meclisi Üyesi Murat Hocalar, İstikbal Mobilya A.Ş Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Marka Konseyi Başkan Vekili Süleyman Orakçıoğlu katıldı.

Türk heyeti program boyunca çeşitli vesilelerle ABD'de bulunan Türk ve Amerikalı yatırımcı ve iş insanları ile bir araya geldi. Programın Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin dinamiklerine olumlu ve somut katkılar sağlaması bekleniyor. - ANKARA

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Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için ABD'de yoğun ticaret diplomasisi - Son Dakika


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