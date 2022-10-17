"11. Nano-Uydu Sempozyumu" başladı - Son Dakika
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"11. Nano-Uydu Sempozyumu" başladı

17.10.2022 12:40
"11. Nano-Uydu Sempozyumu" başladı

Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) tarafından düzenlenen, nano ve mikro uyduların ele alındığı "11. Nano-Uydu Sempozyumu" başladı.

Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) tarafından düzenlenen, nano ve mikro uyduların ele alındığı "11. Nano-Uydu Sempozyumu" başladı.

Türksat'ın iletişim sponsorluğunda, İTÜ Maslak Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 19 Ekim'e kadar sürecek olan sempozyumda, nano ve mikro uyduların geliştirilmesi ve kullanım alanlarındaki son gelişmeler ele alınıyor.

Gelişmekte olan ülkelerin, nano-mikro teknolojilerin gelişimiyle, insan kaynağı, teknoloji ve ekonomik anlamdaki etkilerinin de değerlendirileceği sempozyum, ilk defa Japonya dışında organize ediliyor.

Japonya, ABD, Rusya, İtalya ve Yeni Zelanda'nın da aralarında bulunduğu toplam 19 ülkeden uzmanların yer aldığı sempozyumda, Etkinlikler Genel Başkanı Prof. Shinichi Nakasuka, Küresel Uzay Mühendisliği Teknolojileri Birliği Genel Sekreteri Rei Kawashima ve Etkinlikler Türkiye Başkanı Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan da katılımcılar arasında yer alıyor.

Farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı sunumlar gerçekleştirecek

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, sempozyum açılışında yaptığı konuşmada, küçük uyduların uzay ekonomisini değiştiren ve yeni uzay endüstrisini oluşturan yıkıcı bir teknoloji olduğunu söyledi.

Özellikle küp uydularla birlikte artık her ülkenin uzay teknolojisi geliştirebileceğini ve uzayda var olabileceğini aktaran Koyuncu, "Birçok yeni özel girişim kurulmuş, uzay teknolojisine öncülük etmeye başlamış, uygun bütçelerle kısa sürede uzay unsurları üretmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından, katılımcılar sunumlarını gerçekleştirmeye başladı.

Etkinlikler Genel Başkanı Prof. Shinichi Nakasuka sunumunda, dünyadaki global sorunların her yıl daha da kötüleştiğini belirterek, aralarında küresel ısınmanın da yer aldığı bu küresel problemlerin çözümünde uzayın rol üstlenebileceğini söyledi.

Etkinlikler Türkiye Başkanı Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan da "PAUSAT-1, uzay kapasitesi geliştirmek için akademi-sanayi-devlet iş birliği" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

3 gün sürecek etkinlikte, farklı ülkelerden çok sayıda katılımcı sunum yapacak.

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Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Sempozyum, Japonya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi '11. Nano-Uydu Sempozyumu' başladı - Son Dakika

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