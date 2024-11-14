14. Türkiye Enerji Zirvesi İstanbul'da - Son Dakika
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Ekonomi

14. Türkiye Enerji Zirvesi İstanbul'da

25-26 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek zirve, enerji sektörünün geleceğini tartışacak.

14.11.2024 19:19
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Kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek 14. Türkiye Enerji Zirvesi, 25-26 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek.

Enerji Fuarcılık'tan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından 25-26 Kasım'da Hilton İstanbul Bomonti Hotel Conference Center'da 14'üncüsü düzenlenecek Türkiye Enerji Zirvesi'nin açılış özel oturumu DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Zirve, 1500'ün üzerinde ulusal ve uluslararası katılımcıyı, Türkiye ve bölge ülkelerinin kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey isimleri ile buluşturacak.

Zirvede ana tema "Geleceğin Enerjisi, Enerjinin Ekonomisi" olurken, enerjinin yarınını etkileyecek olan teknolojiler, yatırım ve finansman konuları odak noktası olacak. Enerji piyasalarında yaşanan dönüşüm sürecinin Türkiye ve global enerji piyasalarına etkileri, Türkiye enerji piyasalarının bu süreçteki beklenti ve gereksinimleri, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da yaşanan ve enerji piyasalarını etkileyen konular tüm boyutları ile zirvede ele alınacak.

14. Türkiye Enerji Zirvesi'nin sponsorları arasında Petrol Ofisi, Safi Holding, Tekfen Holding ve Koç Enerji Grubu yer alıyor.

Zirvede özel sunumuyla Energy Aspects Piyasa Temel Analizleri ve Görüşleri Başkanı Samer Mosis ile Caspian Barrel Petrol Çalışmaları Merkezi Başkanı Ilham Shaban, Gürcistan Yenilenebilir Enerji Geliştirme Derneği Yönetici Direktörü Maia Melikidze, Afrika Enerji Odası Başkanı NJ Ayuk, Belçika Ticari Ateşesi Gerhard Segers, Bulgaristan Enerji Borsası (IBEX) Üst Yöneticisi (CEO) Konstantin Konstantinov ve (Yunanistan Enerji Piyasası İşletmecisi) ENEX GROUP Üst Yöneticisi (CEO) Alexandros Papgeorgiou gibi çeşitli bölge ve ülkelerden sektör liderleri yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji Fuarcılık Genel Müdürü Selman Gezer, zirve için geri sayımın başladığını belirtirken bu yılın temasına ve öne çıkan konularına değindi.

Gezer, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl barışı vurguladığımız, 'Barış İçin Enerji'ye dikkat çektiğimiz çok başarılı bir zirve geçirdik. Bu yıl da yine uluslararası kamuoyunun odağında olan konuları masaya yatırmaya, enerji sektörünün nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bu yılın teması 'Geleceğin Enerjisi, Enerjinin Ekonomisi'. Bu temayı belirlerken, her alanıyla enerji sektörünün geleceğin dünyasını şekillendiren ana unsurlardan biri olduğunu göz önünde bulundurduk.Geleceğin enerjisini konuşurken mutlaka göz önünde bulundurulması gereken konular arasında depolama ve e-mobilite de var. Teknoloji alanında çokça yatırım yapılan ve gelişim potansiyeli barındıran bu iki konu bizi oldukça heyecanlandırıyor. Katılımcılarımız ve konuklarımız bu konulardaki öngörülerini, görüşlerini ve hedeflerini paylaşırken, ihtiyaçlar doğrultusunda stratejik çözümlere de yönelecekler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 14. Türkiye Enerji Zirvesi İstanbul'da - Son Dakika

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