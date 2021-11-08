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14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım 2022'de Mersin'de yapılacak - Son Dakika

14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım 2022'de Mersin'de yapılacak

08.11.2021 16:17
14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım 2022'de Mersin'de yapılacak

11 Kasım 2022'de Mersin'de gerçekleştirilecek.

11 Kasım 2022'de Mersin'de gerçekleştirilecek. Yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500'e yakın katılımcının beklendiği kongre, bir hafta boyunca turunçgile ilişkin binin üzerinde sunumun yanı sıra teknik geziler ile tüm dünyadan danışman, üretici ve bilim insanını bir araya getirecek. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, "2022 yılı, Mersin'de turunçgil yılı olacak. Mersin'de yıl boyunca turunçgil konuşulacak" dedi.

Geçen yıl yapılması planlanan ancak, korona virüs pandemisi nedeniyle bu yıla ertelenen Uluslararası Turunçgil Kongresi, salgının devam etmesi nedeniyle önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. Türkiye ve bölge açısından büyük önem taşıyan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım 2022'de Mersin'de yapılacak. Yaklaşık 60 ülkeden 2 bin 500'e yakın katılımcının beklendiği kongrede, bildiriler, sunumlar, teknik ve turistik geziler, sosyal etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca kongre bitiminde Mersin Narenciye Festivali gerçekleştirilecek. Kongre kapsamında Turunçgil Expo yapılması da planlanıyor.

14. Ulusal Turunçgil Kongresinin tanıtım toplantısı, bir otelde düzenlendi. Toplantıya; Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Yardımcısı Enis Hekimoğlu, Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin, Ulusal Turunçgil Kurulu Konseyi Muhasip Üyesi Mehmet Ateş, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Davut Keleş, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Özkaya katıldı.

"Kongrenin Mersin'de yapılması, 2016'da Brezilya'daki 13. kongrede kesinleşti"

Toplantıda konuşan Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kaçmaz, ilki 1968 yılında Amerika'da gerçekleştirilen Uluslararası Turunçgil Kongresinin bu tarihten itibaren her 4 yılda bir turunçgil üreticisi ülkelerin katılımı ile dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirildiğini söyledi. 14. Uluslararası Turunçgil Kongresinin Türkiye ve Mersin'de yapılması için ilk başvurunun İspanya'da yapılan 12. kongrede gerçekleştiğini belirten Kaçmaz, "Dört yıl sonra 18-23 Eylül 2016 tarihlerinde Brezilya'da 13.'sü gerçekleştirilen Uluslararası Turunçgil Kongresinde, 2020 yılında Mersin'de yapılacak 14 Uluslararası Turunçgil Kongresinin yapılması kararı kesinleşti. Dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda akademisyen, üretici ve ilgili paydaş kuruluş temsilcisinin katıldığı kongreye Türkiye'den giden ekip, Brezilya'da Türkiye'yi, Çukurova'yı, Mersin'i ve turunçgil sektörünü başarılı bir şekilde tanıttı ve kongrenin bayrağını devraldı. Kongre katılımcılarının Türkiye'ye gösterdikleri ilginin beklentilerin üzerinde olması ve oybirliğiyle bu kararı alması umut ve gurur verici oldu" diye konuştu.

"Üretim, ihracat ve tanıtıma çok büyük katkısı olacak"

2020 yılında bu kongrenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi adına çalışma komitesinin Eylem Planını hazırladığını, kongre teması, logosu, web sitesi ve bilim kurulu oluşturulması gibi çalışmaları tamamladığını dile getiren Kaçmaz, dünyanın değişik ülkelerinde fuar, kongre ve benzeri etkinliklerde bu kongrenin tanıtımını ve bilgilendirmesini gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kaçmaz, "2019-2020 yıllarında tüm dünyanın yaşadığı Covid-19 salgını sebebiyle kongre uluslararası yönetim kurulu kararı ile önce 2021 yılına ertelenmiş, daha sonra salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle 6-11 Kasım 2022 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir" şeklinde konuştu.

"2022, Mersin'de turunçgil yılı olacak"

Mersin'in, tüm dünyada 'narenciyenin başkenti' olarak anıldığını dile getiren Kaçmaz, "Tüm dünyada 'turunçgilin başkenti' olarak anılan Mersin'de yapılacak olan bu kongrede bilim insanlarının sunumlarını gerçekleştirecek, eş zamanlı yapılacak olan Turunçgil Expo'su ve festival ile de 2022 yılı bölgemizde adeta bir turunçgil yılı olarak yaşanacak. Kongrede bilimsel sunumlar, teknik ve turistik geziler gerçekleşecek; turunçgil sektöründeki yapılan çalışmaları yenilikleri öğrenme fırsatı bulacağız. Diğer taraftan Türkiye'de üretilen turunçgil ürünlerini, ülkemizi, bölgemizi bir kez daha tanıtma fırsatı bulacağız. En önemlisi Türkiye turunçgil üretiminin gelişmesi ve ihracatının artmasına çok büyük katkısı olacaktır2022 yılı, Mersin'de turunçgil yılı olacak. Mersin'de yıl boyunca turunçgil konuşulacak" ifadelerini kullandı.

Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliği Sektör Kurulu Başkanlığının, Mersin'de Akdeniz İhracatçı Birlikleri üzerinden yürütüldüğünü belirten Kaçmaz, "Tüm Türkiye'nin ihracatı buradan koordine ediliyor. Ulusal Turunçgil Konseyinin merkezi de burada. Mersin, en çok ürün ihraç edilen illerin başında geliyor. Bu nedenle Mersin tüm dünyada narenciyenin başkenti olarak anılıyor. Çukurova bölgesi ve Adana da önemli bir üretim merkezi. Bu bölge dünyada iyi bir şekilde tanınıyor. Ülkemizde ilk kez böyle bir büyük kongrenin yapılacak olması dünyada ilgiyle karşılanıyor. Mersin'in nerede olduğu soruluyor. Tabi bu bir Turunçgil Kongresi olsa da aynı zamanda bir turizm faaliyeti. Bu açıdan bölgemize, ülkemize çok büyük katkısı olacak. Mersin'de kongre altyapısı var mı deniliyor? Bu da kentimiz. Bölgemiz için çok önemli. Tüm Mersin'in sahip çıkmasını arzu ve talep ediyoruz" dedi.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Özkaya da kongrede sadece bilim insanı değil, binin üzerinde sunum yapılacağını söyleyerek, "Uluslararası Turunçgil Kongresinin şöyle bir özeliği var; tüm dünyada danışman, üretici ve bilim insanlarını bir araya getirerek hem güncel değerlendirmeleri hem de gelecek projeksiyonları ele alan bilimsel bir kongre. Sektör paydaşlarının katılımı ile bu kongrede gelecekte yapılacak projeler ve sahada yapılacak çalışmaların tartışılması adına önemli" dedi. - MERSİN

14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım 2022'de Mersin'de yapılacak
14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım 2022'de Mersin'de yapılacak
14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım 2022'de Mersin'de yapılacak
14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım 2022'de Mersin'de yapılacak

Türkiye, Kongre, Mersin, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım 2022'de Mersin'de yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi, 6-11 Kasım 2022'de Mersin'de yapılacak - Son Dakika
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