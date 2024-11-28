150 dolara ithal edilen elektrotlar yerli teknolojiyle 35 dolara üretiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

150 dolara ithal edilen elektrotlar yerli teknolojiyle 35 dolara üretiliyor

150 dolara ithal edilen elektrotlar yerli teknolojiyle 35 dolara üretiliyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hidrojen Enerjisi Araştırma Grubu'nca, elektrolizörlere, yakıt pilleri ve metal hava ile metal iyon bataryalara adapte edilebilir özgün geometriye sahip düşük maliyetli yenilikçi elektrotlar geliştirildi.

28.11.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hidrojen Enerjisi Araştırma Grubu'nca, elektrolizörlere, yakıt pilleri ve metal hava ile metal iyon bataryalara adapte edilebilir özgün geometriye sahip düşük maliyetli yenilikçi elektrotlar geliştirildi.

ERÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Hidrojen Enerjisi Araştırma Grubu Lideri Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya, AA muhabirine, TÜBİTAK 1001 projelerinin çıktıları ve üniversitenin desteği sonucu "Milli Elektrotlar" projesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geliştirdikleri elektrotların hem özgün geometriye sahip olduklarını hem de elektrolizör, yakıt pilleri ve bataryalar gibi birçok uygulamaya adapte edilebildiklerini belirten Kaya, "Bunlar kendi bilgisayar kodlarımızla tasarımlarını oluşturduğumuz sonra üç boyutlu yazıcılarla metaller ve iletken polimerler kullanarak grafen ve bakır katkılı olarak ürettiğimiz elektrotlar. Bu anlamda milli elektrotlar diyebiliriz. Yurt dışından aldığımız ve yaklaşık 150 dolara mal edilen elektrotları ülkemizde çok daha ekonomik olarak 35 dolar maliyetle geliştirmiş durumdayız." dedi.

Milli elektrotların birçok uygulama alanı olan hidrojen enerji sistemlerine entegre edilebildiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Hidrojen enerjisi, sanayide çelik ergitmede, kaynak sektöründe, margarin ve gıda sektöründe yaygın olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra enerji dönüşüm uygulamalarında da çok fazla tercih ediliyor. Bu elektrotlar yerlileştirme sürecimizin önemli bir adımını oluşturuyor. Burada bir araştırma grubumuz var, Hidrojen Enerjisi Araştırma Grubu. Erciyes Üniversitesi ve TÜBİTAK'ın da desteğiyle faaliyetlerimizi yaklaşık 5 yıldır sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda yurt dışı muadillerine göre özgün noktalara değinmeye çalışıyoruz. Hem performans olarak hem de özellikle yüzeylere yaptığımız kaplama çalışmalarıyla yüzey alanı büyütülerek daha yüksek reaksiyon elde edebildiğimiz elektrotlar elde etmekteyiz."

Projeye "Milli Yenilik Ödülü"

Kaya, çalışmalarının YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "Milli Yenilik Ödülü"ne layık görüldüğünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülün takdim edildiğini, ekip olarak bundan gurur duyduklarını ifade etti.

Bu tür çalışmaların önemine dikkati çeken Kaya, "Ülkemizin hem çağdaş medeniyetler seviyesi üzerine çıkması hem de milli teknolojisi hamlelerine katkı sunabilecek çalışmalar, laboratuvardan endüstriye aktarılmış çalışmalarla olabilir. Burada yaptığımız bütün çalışmalar bir uygulama çıktısına sahip olan, birinde elektrot geliştiren, birinde katalizör geliştiren, bunların hepsinin belirli sistemlere entegre edilebildiği, çıktılarını burada gözlemlediğimiz ve önümüzü çok rahat görebildiğimiz çalışmalar." ifadelerini kullandı.

Bu elektrotların özellikle metal hava bataryaları ya da metal iyon bataryaları gibi yüksek yüzey alanına sahip elektrot ihtiyacı olan birçok uygulamaya adapte edebildiğini anlatan Kaya, "Uygulamaya yönelik çalıştığım için aynı zamanda Erciyes Teknopark'ta bir girişim firmam da var. Bataryasan Enerji Anonim Şirketi'nin kurucu ortaklarından ve genel müdürüyüm. Burada da bunların hem ticarileşmesi hem de bir ürüne dönüştürülüp belli ortamlarda test edilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Kaya, geliştirilen milli elektrotların diğer ticari ürünlere göre 3-5 kat arasında çok daha iyi performans sergilediğini, özellikle elektrotların yüzeylerine uyguladıkları platinyum, altın, paladyum gibi kaplamaların elektrotların ticari eş değerlerine göre çok daha yüksek performanslara ulaşmasını sağladığını, bu elektrotlarla ilgili biri tescilli olmak üzere 3 patent başvurularının da bulunduğunu aktardı.

Geliştirilen elektrotların şu anda yaklaşık 5 santimetrekarelik aktif yüzey alanına sahip olduğunu belirten Kaya, bunları 15-20 santimetrekare yüzey alanına kadar büyütebildiklerini, böylelikle daha büyük proton elektrolit membranlı (PEM) elektrolizör yığınlara, özellikle kilovat ve megavat düzeyinde elektrolizör sistemlerine bunları entegre edebileceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Erciyes, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 150 dolara ithal edilen elektrotlar yerli teknolojiyle 35 dolara üretiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı Genç kız, toplu taşımada yaşadığı tacizleri gözyaşları içinde anlattı
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?
11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
17:44 Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak Rusya, tüm dünyaya duyurdu: Derhal son verin yoksa herkes için çok tehlikeli olacak
17:41 Vollkan Demirel’den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk’a bomba cevap Vollkan Demirel'den çim uzunluğundan şikayet eden Okan Buruk'a bomba cevap
17:38 2017’de çalınmıştı Bin 600 yıllık mezar steli Ankara’da bulundu 2017'de çalınmıştı! Bin 600 yıllık mezar steli Ankara'da bulundu
17:26 Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı Beşiktaş'ın Maccabi Tel Aviv maçı kadrosu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 13:19:54. #1.11#
SON DAKİKA: 150 dolara ithal edilen elektrotlar yerli teknolojiyle 35 dolara üretiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.