19. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali Başlıyor! - Son Dakika
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Ekonomi

19. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali Başlıyor!

19. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali Başlıyor!

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bu yıl 1-2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 19. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'ne tüm halkı davet etti. Festival, zeytin ve zeytinyağına dair birçok etkinlik ile dolu olacak.

21.10.2024 15:25  Güncelleme: 15:27
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bu yıl 19'uncu kez geçekleştirilecek olan Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'nin her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacağını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, herkesi festivale davet etti.

Başkan Ergin yaptığı açıklamada, "Bu özel deneyimi paylaşmak ve kültürel zenginliklerimize tanıklık etmek için herkesi 1-2-3 Kasım'da Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali'ne davet ediyorum! Hasadımız bereketli, festivalimiz coşkulu olsun" dedi.

Antik çağlardan beri bolluğun, bereketin, barışın, adaletin ve bilgeliğin sembolü olan zeytin ağacının, zeytinin ve zeytinyağının, Ayvalık'ın eşsiz atmosferiyle bir araya geldiğinde doyumsuz bir lezzet ve özel bir nefaset kazandığını vurgulayan Başkan Mesut Ergin şunları söyledi:

"Festivali'mizin 19. yılında, yıllar öncesine dayanan köklü tarih ve geleneklerimizle bir kez daha buluşuyoruz. Zeytinin başkenti Ayvalık'ta, dünyada önemli noktalarda olan zeytin ve zeytinyağı markalarımız, yerel üreticilerimizin eşsiz ürünlerinin sergilendiği stantlar, sembolik zeytin hasatları, hasat yarışmaları, gastronomi etkinlikleri, uluslararası paneller, söyleşiler, yöresel atölyeler ve konserler ile dopdolu bir festival programı sizleri bekliyor." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 19. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali Başlıyor! - Son Dakika

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