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1979 model otomobil, satıldı! Araç, bahçeden vinç yardımıyla çıkarıldı - Son Dakika

1979 model otomobil, satıldı! Araç, bahçeden vinç yardımıyla çıkarıldı

01.02.2022 11:55

İzmir'in Tire ilçesinde, sahibinin yaşamını yitirmesi sebebiyle yakınları tarafından satışa çıkartılan sıfır kilometre 1979 model Murat 131 marka otomobili satın alan Hasan Karadişoğlu; aracı bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı.

Bir çocuk babası İbrahim Kayalıer, 1979 yılında, sıfır kilometre Murat 131 marka otomobil satın aldı. Kayalıer'in kullanmaya kıyamadığı 62 bin kilometredeki otomobil, iki ay önce yaşamını yitirmesi üzerine yakınlarına kaldı.

Akile Kayalıer (80), eşinin ölümünden sonra kendilerine hatıra kalan ilk günkü gibi orjinalliğini koruduğu belirtilen otomobili satışa çıkardı. Kayalıer Otomobilin her geçen gün evin önünde yok olmasına gönlüm razı olmadı dedi. Kayalıer, eşinden yadigar otomobilin kıymetini bileceğine inandığı; Tire Sanayi Sitesi'nde oto-yedek parça işiyle uğraşan Hasan Karadişoğlu'na 35 bin liraya sattı.

Satın aldığı 1979 model otomobili, bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı

VİNÇ YARDIMIYLA BAHÇEDEN ÇIKARDI

Klasik otomobil tutkunu Karadişoğlu ise satın aldığı otomobili bahçeden yan taraftaki inşaat vincinin yardımıyla çıkartarak; gerekli tamiratlarını yaptırmak için sanayi sitesine çekici ile götürdü.

Satın aldığı 1979 model otomobili, bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı

"İŞYERİMDE SERGİLEYECEĞİM"

43 yıllık otomobili satın alan Karadişoğlu, "Klasik otomobil tutkunuyum. Zaten bu işlerle uğraşıyorum. Bu otomobilin en önemli özelliği ilk sahibinden olması, orjinalliğini koruyor olması ve de sadece 62 bin kilometrede olması. Orjinalliğini bozmadan otomobilin tamiratını yaptırıp, işyerimde sergileyeceğim" dedi.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Satın aldığı 1979 model otomobili, bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı
Satın aldığı 1979 model otomobili, bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı
Satın aldığı 1979 model otomobili, bulunduğu bahçeden vinç yardımıyla çıkardı
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Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 1979 model otomobil, satıldı! Araç, bahçeden vinç yardımıyla çıkarıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 1979 model otomobil, satıldı! Araç, bahçeden vinç yardımıyla çıkarıldı - Son Dakika
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