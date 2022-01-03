2021'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl 29 milyar 342 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 29 milyar 342 milyon 795 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü, 25 milyar 348 milyon 548 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 22 milyar 351 milyon 413 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

2021'de en fazla ihracat artışı yüzde 79,5 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yıl yüzde 75,8'ini oluşturan sanayi grubunda yüzde 34 artışla 170 milyar 880 milyon 410 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konu su dönemde toplam ihracatın yüzde 13,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 22,2 artışla 29 milyar 737 milyon 575 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 38,9 yükselişle 5 milyar 930 milyon 165 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya, en yüksek artış ABD'ye

İhracatçılar, geçen yıl Türk bayrağını 229 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başarırken, 184 ülkeye ihracatı artırdı. Aralarında Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya'nın da bulunduğu 112 ülkede ise yıllık ihracat rekoruna imza atıldı.

Geçen yıl ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 19,33 milyar dolarla Almanya, 14,73 milyar dolarla ABD ve 13,71 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatın tutar bazında en çok artırıldığı ülkeler ise 4,54 milyar dolarlık artışla ABD, 3,40 milyar dolarlık artışla İtalya ve 3,35 milyar dolarlık artışla Almanya olarak belirlendi.

78 il ihracatını artırdı

Geçen yıl 78 il ihracatını artırdı. 48 il ise yıllık ihracat rekoru kırdı.

2021 yılında en fazla ihracat yapan ilk 3 il; 88,9 milyar dolarla İstanbul, 17,3 milyar dolarla Kocaeli ve 15 milyar dolarla Bursa oldu.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 2021 yılında 198 ülke ve bölgeye toplam 70,8 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Türk lirası ile ihracat yüzde 48 arttı.

TİM verilerine göre, 2020 ve 2021 yılı ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):