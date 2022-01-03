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2021'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi - Son Dakika

2021'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

03.01.2022 14:11
2021'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl 29 milyar 342 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Otomotiv endüstrisi, geçen yıl 29 milyar 342 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yıl 29 milyar 342 milyon 795 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü, 25 milyar 348 milyon 548 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 22 milyar 351 milyon 413 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

2021'de en fazla ihracat artışı yüzde 79,5 ile mücevher sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yıl yüzde 75,8'ini oluşturan sanayi grubunda yüzde 34 artışla 170 milyar 880 milyon 410 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konu su dönemde toplam ihracatın yüzde 13,2'sini oluşturan tarım grubunda yüzde 22,2 artışla 29 milyar 737 milyon 575 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,6 pay alan madencilik grubunda da yüzde 38,9 yükselişle 5 milyar 930 milyon 165 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya, en yüksek artış ABD'ye

İhracatçılar, geçen yıl Türk bayrağını 229 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başarırken, 184 ülkeye ihracatı artırdı. Aralarında Almanya, ABD, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya'nın da bulunduğu 112 ülkede ise yıllık ihracat rekoruna imza atıldı.

Geçen yıl ihracatçıların en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke; 19,33 milyar dolarla Almanya, 14,73 milyar dolarla ABD ve 13,71 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. İhracatın tutar bazında en çok artırıldığı ülkeler ise 4,54 milyar dolarlık artışla ABD, 3,40 milyar dolarlık artışla İtalya ve 3,35 milyar dolarlık artışla Almanya olarak belirlendi.

78 il ihracatını artırdı

Geçen yıl 78 il ihracatını artırdı. 48 il ise yıllık ihracat rekoru kırdı.

2021 yılında en fazla ihracat yapan ilk 3 il; 88,9 milyar dolarla İstanbul, 17,3 milyar dolarla Kocaeli ve 15 milyar dolarla Bursa oldu.

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 2021 yılında 198 ülke ve bölgeye toplam 70,8 milyar TL tutarında Türk lirası ile ihracat gerçekleştirildi. Türk lirası ile ihracat yüzde 48 arttı.

TİM verilerine göre, 2020 ve 2021 yılı ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 OCAK - 31 ARALıKSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20202021Değişim ('21/'20)Pay(20) (%)2019 - 20202020 - 2021Değişim ('21/'20)Pay(20) (%)
I. TARIM24.343.66329.737.57522,213,224.343.66329.737.57522,213,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER16.329.87719.343.58818,58,616.329.87719.343.58818,58,6
Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 7.291.8519.156.52425,64,17.291.8519.156.52425,64,1
Yaş meyve ve sebze 2.729.9863.083.58513,01,42.729.9863.083.58513,01,4
Meyve sebze mamulleri 1.682.4772.028.36120,60,91.682.4772.028.36120,60,9
Kuru meyve ve mamulleri 1.398.4711.574.28712,60,71.398.4711.574.28712,60,7
Fındık ve mamulleri 1.939.5662.260.69816,61,01.939.5662.260.69816,61,0
Zeytin ve zeytinyağı 271.127309.49714,20,1271.127309.49714,20,1
Tütün 910.291783.002-14,00,3910.291783.002-14,00,3
Süs bitkileri ve mamulleri106.108147.63439,10,1106.108147.63439,10,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER2.449.8123.400.15438,81,52.449.8123.400.15438,81,5
Su ürünleri ve hayvansal mamuller2.449.8123.400.15438,81,52.449.8123.400.15438,81,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ5.563.9746.993.83325,73,15.563.9746.993.83325,73,1
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri5.563.9746.993.83325,73,15.563.9746.993.83325,73,1
II. SANAYİ127.529.917170.880.41034,075,8127.529.917170.880.41034,075,8
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER11.218.44015.051.77734,26,711.218.44015.051.77734,26,7
Tekstil ve ham maddeleri7.283.60110.145.83239,34,57.283.60110.145.83239,34,5
Deri ve deri mamulleri 1.331.6351.726.46229,60,81.331.6351.726.46229,60,8
Halı 2.603.2053.179.48322,11,42.603.2053.179.48322,11,4
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.18.256.00525.348.54838,911,218.256.00525.348.54838,911,2
Kimyevi maddeler ve mamulleri 18.256.00525.348.54838,911,218.256.00525.348.54838,911,2
C. SANAYİ MAMULLERİ98.055.472130.480.08533,157,998.055.472130.480.08533,157,9
Hazır giyim ve konfeksiyon 17.118.03720.250.43818,39,017.118.03720.250.43818,39,0
Otomotiv endüstrisi25.544.94729.342.79514,913,025.544.94729.342.79514,913,0
Gemi, yat ve hizmetleri1.375.0061.626.37718,30,71.375.0061.626.37718,30,7
Elektrik ve elektronik11.047.74914.176.02228,36,311.047.74914.176.02228,36,3
Makine ve aksamları7.538.0489.416.33224,94,27.538.0489.416.33224,94,2
Demir ve demir dışı metaller 8.252.22312.357.45049,75,58.252.22312.357.45049,75,5
Çelik12.602.84022.351.41377,49,912.602.84022.351.41377,49,9
Çimento cam seramik ve toprak ürünleri3.757.3274.615.38122,82,03.757.3274.615.38122,82,0
Mücevher3.777.5806.781.87079,53,03.777.5806.781.87079,53,0
Savunma ve havacılık sanayi2.278.6953.224.78641,51,42.278.6953.224.78641,51,4
İklimlendirme sanayii4.662.6126.196.12432,92,74.662.6126.196.12432,92,7
Diğer sanayi ürünleri100.407141.09940,50,1100.407141.09940,50,1
III. MADENCİLİK4.269.7945.930.16538,92,64.269.7945.930.16538,92,6
Madencilik ürünleri4.269.7945.930.16538,92,64.269.7945.930.16538,92,6
T O P L A M (TİM*)156.143.375206.548.15032,391,6156.143.375206.548.15032,391,6
İhracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı13.494.38018.819.52739,58,413.494.38018.819.52739,58,4
GENEL İHRACAT TOPLAMI169.637.755225.367.67632,9100,0169.637.755225.367.67632,9100,0

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Otomotiv Endüstrisi, Madencilik, İhracat, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2021'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 2021'de en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi - Son Dakika
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