2023 Hizmet Ticareti Rakamları Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

2023 Hizmet Ticareti Rakamları Açıklandı

Türkiye'nin hizmet ihracatı 56,5 milyar dolara, ithalatı ise 41,4 milyar dolara yükseldi.

17.09.2024 10:48
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Hizmet ihracatı 2023 yılında 56,5 milyar dolar, ithalat ise 41,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine (seyahat hariç) göre, hizmet ihracatı 2022 yılında 47,4 milyar dolar iken 2023 yılında yüzde 19,2 artarak 56,5 milyar dolar oldu. Hizmet ithalatı ise 2022 yılında 35,9 milyar dolar iken 2023 yılında yüzde 15,3 artarak 41,4 milyar dolar oldu.

Hizmet ihracatı içerisinde en büyük payı yüzde 68,9 ile taşımacılık hizmetleri aldı

Genişletilmiş ödemeler dengesi hizmetler sınıflamasına göre taşımacılığın toplam ihracat içindeki payı 2022 yılında yüzde 74,2 iken 2023 yılında yüzde 68,9 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin 2022 yılında yüzde 8,4 olan payı 2023'te yüzde 9,8 oldu. Hizmet ihracatında 2023 yılında üçüncü sırada yüzde 7,5 pay ile "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü yer aldı.

Taşımacılık hizmetleri ihracatı 2023 yılında 38 milyar 930 milyon dolar oldu

Hizmet ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan taşımacılık hizmetlerinde 2022 yılında yapılan ihracat 35 milyar 172 milyon dolar iken 2023'te yüzde 10,7 artışla 38 milyar 930 milyon dolar oldu. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,0 artarak 4 milyar 252 milyon dolar oldu.

Hizmet ithalatında taşımacılık yüzde 44,7 pay ile ilk sırada yer aldı

Taşımacılığın toplam ithalat içindeki payı 2022 yılında yüzde 47,3 iken 2023 yılında yüzde 44,7 oldu. İkinci sırada yer alan "diğer iş hizmetleri"nin payı ise 2022 yılında yüzde 18,9 iken 2023'te yüzde 19,0 oldu. Hizmet ithalatındaki payı yüzde 10,3 olan "telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri" sektörü, 2023 yılında da üçüncü sırada yer aldı.

En fazla hizmet ticareti Avrupa Birliği ile yapıldı

Avrupa Birliği ülkelerine 2023 yılında yapılan hizmet ihracatı 21 milyar 860 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerine yapılan ihracat ise 8 milyar 607 milyon dolar oldu. İthalatta 2023 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan ithalatın 18 milyar 648 milyon dolar, diğer Avrupa ülkelerinden yapılan ithalatın da 4 milyar 903 milyon dolar olduğu görüldü.

Avrupa Birliği ülkeleri 2023 yılında, Türkiye'nin hizmet ihracat ve ithalatında başı çeken ülke grubu oldu. Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 38,7 ile toplam hizmet ihracatı içinde en büyük paya sahip ülke grubu oldu. Toplam hizmet ithalatının ise yüzde 45,0'ı Avrupa Birliği ülkeleri ile yapıldı.

Hizmet ihracatında ilk sırayı Almanya, ithalatında ise İrlanda aldı

Hizmet ihracatında 2023 yılında toplam ihracatın yüzde 29,3'ü Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık ile gerçekleşti. Hizmet ihracatında yüzde 12,4'lük payla ve 6 milyar 987 milyon dolarlık ihracatla ilk sırayı Almanya alırken ikinci sırada yüzde 10,1'lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 6,8'lik payla Birleşik Krallık yer aldı.

İthalatta ise 2023 yılında yüzde 8,7'lik payla ve 3 milyar 594 milyon dolarla ilk sırayı İrlanda alırken ikinci sırada 3 milyar 410 milyon dolar ve yüzde 8,2'lik payla Amerika Birleşik Devletleri, üçüncü sırada ise yüzde 8,1'lik pay ve 3 milyar 341 milyon dolarla Almanya yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Ekonomi, İhracat, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 Hizmet Ticareti Rakamları Açıklandı - Son Dakika

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