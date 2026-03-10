2023 Milyarderler Listesi: Rekor Sayıda Milyarder - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2023 Milyarderler Listesi: Rekor Sayıda Milyarder

10.03.2026 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Forbes'un listesine göre, bu yıl dünya genelinde 3,428 milyarder var, toplam servet 20,1 trilyon dolar.

Amerikan iş dünyası dergisi Forbes'un Milyarderler Listesi'nde yer alan kişi sayısı bu yıl 3 bin 428'e çıkarken, milyarderlerin toplam serveti 20,1 trilyon dolara yükseldi.

Forbes'un bu yıl 40'ıncı kez yayımladığı Milyarderler Listesi, yapay zeka patlaması, hareketli piyasalar ve elverişli mali politikalar sayesinde rekor sayıda kişinin bu yıl Milyarderler Listesi'ne girdiğini ortaya koydu.

Buna göre, dünya genelinde milyarder sayısı, geçen yıla kıyasla 400 kişi artarak 3 bin 428 ile rekor sayıya ulaştı.

Geçen yıl boyunca zenginler, şaşırtıcı bir hızla zenginleşmeye devam ederken servet, benzeri görülmemiş bir hızla arttı.

Milyarderlerin toplam serveti, bu yıl geçen yıla kıyasla 4 trilyon dolar artarak 20,1 trilyon dolarla rekor seviyeye yükseldi.

Dünya genelinde 20 kişinin, 12 haneli yani 100 milyar dolar ve üzeri servete sahip olduğu görüldü.

Elon Musk 839 milyar dolarlık servetiyle zirvede

Tesla, SpaceX, X ve xAI gibi şirketlerin sahibi ABD iş insanı Elon Musk, art arda ikinci yıl Milyarderler Listesi'nin zirvesinde yer aldı.

Musk, 839 milyar dolarlık tahmini servetiyle kayıtlara geçen en zengin kişi oldu.

Tesla'nın değerindeki artış ve 2026'da halka açılmayı hedefleyen SpaceX sayesinde net serveti geçen yıla göre yarım trilyon dolar artan Musk, dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerlerken 800 milyar dolar barajına ulaşan ilk kişi oldu.

Google'ın kurucu ortağı Larry Page, 257 milyar dolarlık tahmini net servetiyle listede 2'inci sırada yer alırken, Page'i 237 milyar dolarlık servetiyle ortağı Sergey Brin izledi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 224 milyar dolarlık servetiyle listede 4'üncü sırada, Meta Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg de 222 milyar dolarlık servetiyle 5'inci sırada yer aldı.

Trump'ın serveti 6,5 milyar dolara çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın serveti ise büyük ölçüde kripto işlemleri ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla hakkında açılan davada cezasının iptal edilmesiyle yüzde 27 arttı. Serveti tahmini 6,5 milyar dolara yükselen Trump, listede 645'inci sırada yer aldı.

Öte yandan, bu yıl hip hop müziğinin efsanelerinden Dr. Dre, şarkıcı Beyonce Knowles-Carter, tenis efsanesi Roger Federer gibi ünlü isimler de listede yer aldı.

Listede 30 yaşının altında 35 milyarder bulunurken, dünyanın en genç milyarderi Brezilyalı endüstriyel makine devi WEG'in varisi 20 yaşındaki Amelie Voigt Trejes oldu.

Listenin en yaşlı milyarderi ise 104 yaşındaki ABD merkezli sigorta şirketi Mercury General'ın kurucusu George Joseph olarak kayıtlara geçti.

Milyarderler arasında erkek egemenliği sürse de bu yıl 481 kadın Milyarderler Listesi'ne girmeyi başardı ve bu rakam listenin yüzde 14'ünü oluşturdu.

Milyarder sayısı en fazla olan ülke ABD

ABD, ilk 20'deki 15 isim de dahil olmak üzere 989 kişiyle en fazla milyardere sahip ülke oldu. ABD'deki milyarderlerin servetlerinin toplamı 8,4 trilyon dolar olarak hesaplandı.

ABD'yi 610 milyarderle Hong Kong dahil Çin ve 229 milyarderle Hindistan izledi.

Türkiye'den 40 isim listede

Forbes'un Milyarderler Listesi'nde bu yıl Türkiye'den 40 isim yer aldı.

ABD'nin en popüler yoğurt markalarından Chobani'nin kurucusu ve Üst Yöneticisi Hamdi Ulukaya, 13,5 milyar dolarlık servetiyle listede 219'uncu sırada yer aldı ve Türkiye'nin en zengini olarak gösterildi.

Ulukaya'yı, 5,3 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, 4,9 milyar dolarlık servetiyle Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı, 3,8 milyar dolarlık servetiyle Rönesans Holding Onursal Başkanı Erman Ilıcak ve 3,2 milyar dolarlık servetiyle Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk izledi.

Ayrıca, Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'in Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD merkezli havacılık şirketi Sierra Nevada Corporation'ın sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen de Milyarderler Listesi'nde yer alan Türk isimlerden oldu.

Kaynak: AA

Elon Musk, Teknoloji, Ünlüler, Ekonomi, Finans, Forbes, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 Milyarderler Listesi: Rekor Sayıda Milyarder - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
Niğde’de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü Niğde'de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Hürmüz Boğazı’ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
Komşuda büyük panik Erbil’e düşen İHA patladı Komşuda büyük panik! Erbil'e düşen İHA patladı
Trump “Savaş bitiyor“ dedi, piyasalar coştu Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu
İsrail’den İran’a büyük hava saldırısı 4 şehir aynı anda vuruldu İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu
İran ABD’nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin İran ABD'nin hamlesine meydan okudu: Füzelerimiz yok ederse şikayet etmeyin

20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:59
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:36
Okan Buruk’tan sürpriz İşte Galatasaray-Liverpool maçının ilk 11’leri
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray-Liverpool maçının ilk 11'leri
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
19:04
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı Asıl amacı ise bambaşka çıktı
Kullanmadığı unvan, dolandırmadığı insan kalmadı! Asıl amacı ise bambaşka çıktı
18:51
Okul müdürüne saldırı Kardeşini uyardığı için darbetti
Okul müdürüne saldırı! Kardeşini uyardığı için darbetti
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
18:30
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 20:35:14. #7.13#
SON DAKİKA: 2023 Milyarderler Listesi: Rekor Sayıda Milyarder - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.