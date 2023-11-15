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2023 Yılı Ekim Ayında Bütçe Açığı 95,5 Milyar TL - Son Dakika

2023 Yılı Ekim Ayında Bütçe Açığı 95,5 Milyar TL

2023 Yılı Ekim Ayında Bütçe Açığı 95,5 Milyar TL
15.11.2023 11:12  - Güncelleme: 11:26

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, 2023 yılı Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 569,2 milyar TL, bütçe gelirleri 473,8 milyar TL ve bütçe açığı 95,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Faiz dışı bütçe giderleri ise 502,4 milyar TL olarak kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde ise merkezi yönetim bütçesindeki açık 608,1 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ekimde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 111,3 artarak 473 milyar 750 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 85,2 artışla 569 milyar 211 milyon liraya ulaştı.

10 AYLIK DÖNEM

Ocak-ekim döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 77,9 yükselerek 3 trilyon 913 milyar 733 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 94,2 artarak 4 trilyon 521 milyar 796 milyon lirayı buldu.

EKİM'DE 95,4 MİLYAR LİRA AÇIK

Böylece merkezi yönetim bütçesi ekimde 95 milyar 461 milyon lira, ocak-ekim döneminde ise 608 milyar 63 milyon lira açık verdi.

Kaynak: İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 Yılı Ekim Ayında Bütçe Açığı 95,5 Milyar TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023 Yılı Ekim Ayında Bütçe Açığı 95,5 Milyar TL - Son Dakika
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