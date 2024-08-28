2023 Yılı Vergi Rekortmenleri Açıklandı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye'nin 2023 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. 2022 yılında olduğu gibi 2023'de de Selçuk Bayraktar, Haluk Bayraktar ve Rahmi Koç ilk üç sırada yer aldı. Gelir vergisi rekortmenlerinden ilk 100 listesinde yer alan 73 kişi isminin açıklanmasını istemedi. Kurumlar vergisi listesinde ise ilk üçü Ziraat Bankası, Garanti Bankası ve Akbank oluşturdu. Kurumlar vergisinde ilk 10 rekortmenden 8'i bankalar oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2023 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan edenlerin listesini açıkladı.

Türkiye genelinde 2023 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak, 4 milyon 541 bin 644 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

Verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 682 milyar 451 milyon 749 bin 283 TL matrah beyan edildi ve beyan edilen bu tutar üzerinden 205 milyar 531 milyon 271 bin 153 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Rahmi Koç, Ömer Koç, İpek Kıraç ilk 10'da

Türkiye'nin 2023 yılı gelir vergisi rekortmeni, 1,95 milyar TL tahakkuk ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Baykar CEO'su Haluk Bayraktar 1,68 milyar TL ile ikinci sırada yer aldı. Bayraktar'ı 480 milyon TL tahakkuk ile Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç izledi. Böylece, 2022 yılındaki vergi rekortmenleri ilk üç sırası 2023 yılında da değişmedi.

Gelir vergisi rekortmenlerinde beşinci sırayı 323 milyon TL ile Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç, yedinci sırayı 261 milyon TL ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömer Koç aldı. İlk 10'a giren 5 vergi rekortmeni isminin açıklamasını istemedi.

Türkiye genelinde 2023 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 1 milyon 111 bin 944 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi. Verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 3 trilyon 813 milyar 935 milyon 660 bin 633 TL matrah beyan edildi ve beyan edilen bu tutar üzerinden 833 milyar 246 milyon 376 bin 901 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

İlk 10'da yer alan kurumlardan 8'i banka

En çok kurumlar vergisi ödeyen 100 şirket de açıkladı. Listenin ilk 10'una giren 8 kurum bankalardan oluştu. İlk 100'de yer alan kurumlardan 34'ü isminin açıklanmasını istemedi.

Kurumlar vergisi rekortmenliğinde ilk sırayı 22,75 milyar TL'lik tahakkuk ile Ziraat Bankası aldı. Ziraat Bankası'nı 21,87 milyar TL tahakkuk ile Garanti Bankası izledi. Üçüncü sırada ise 12,56 milyar TL tahakkuk ile Akbank yer aldı.

Dördüncü sırada 9,9 tahakkuk ile Yapı ve Kredi Bankası, beşinci sırada 9,2 tahakkuk ile QNB Finansbank yer aldı.

Altınca sırada Kuveyt Türk Katılım Bankası yer alırken, onu yedinci sırada Türkiye İş Bankası, sekizinci sırada Türkiye Vakıflar Bankası izledi. Listenin dokuzuncu sırasında Mercedes Benz Türk tek reel sektör firması olarak yer aldı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ), ilk 10'da yer alan tek kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) oldu.

Tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 41,15 artış

2023 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 98,54; tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 92,44 oranında artış yaşandı.

2023 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 31,91; tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 41,15 oranında artış gerçekleşti.