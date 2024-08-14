2023 yılında İstanbul en çok göç veren il oldu - Son Dakika
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Ekonomi

2023 yılında İstanbul en çok göç veren il oldu

2023 yılında İstanbul 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il oldu. Ülke genelinde ise 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti.

14.08.2024 10:51
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2023 yılında İstanbul 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il oldu. Ülke genelinde ise 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait İç Göç İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2023 yılında yüzde 4,04 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,9'unu erkekler, yüzde 52,1'ini ise kadınlar oluşturdu.

En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il ise Ardahan oldu

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli oldu.

En çok göç veren il İstanbul, en az göç veren il ise Ardahan oldu

İstanbul 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il olurken, onu 208 bin 740 kişi ile Ankara ve 164 bin 247 kişi ile Hatay takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişi ile Ardahan, 7 bin 234 kişi ile Tunceli ve 7 bin 604 kişi ile Kilis oldu.

2023 yılında en çok 20-24 yaş grubundaki nüfus göç etti

Türkiye'de, 2023 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 647 bin 191 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 43,4'ünü erkekler, yüzde 56,6'sını ise kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de 2023 yılında en önemli göç nedeni hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu

Ülkemizde 2023 yılında iller arası göç eden 3 milyon 450 bin 953 kişiden 601 bin 481'i hanedeki fertlerden birine bağımlı göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 518 bin 16 kişinin daha iyi konut ve yaşam koşulları, 512 bin 11 kişinin ise eğitim nedeniyle göç ettiği görüldü.

Erkeklerde en önemli göç nedeni daha iyi konut ve yaşam koşulları oldu

Türkiye'de 2023 yılında cinsiyete göre en önemli göç etme nedeni; erkeklerde 257 bin 277 kişi ile daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken kadınlarda 361 bin 15 kişi ile hanedeki fertlerden birine bağımlı göç oldu. Erkeklerde, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ve doğal afet/ acil durum, kadınlarda ise eğitim ve doğal afet/ acil durum diğer önemli göç nedenleri arasında yer aldı.

En fazla göç hareketliliğinin olduğu 20-24 yaş grubunda en önemli göç nedeni eğitim oldu

Türkiye'de 2023 yılında, en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedenleri incelendiğinde; bu hareketliliğin en önemli sebebinin eğitim olduğu görüldü. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 231 bin 477'sinin eğitim, 94 bin 139'unun işe başlamak/ iş bulmak ve 50 bin 8'inin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2023 yılında İstanbul en çok göç veren il oldu - Son Dakika

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