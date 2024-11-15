Piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi yükseldi

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TCMB'nin Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 44,81 olarak belirlendi. 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon tahminleri ise farklı aralıklarla daha düşük seyretti.

15.11.2024 10:46  Güncelleme: 11:06
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Piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.
Anketin sonuçlarına göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,44 iken, bu anket döneminde yüzde 27,20 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,08 ve yüzde 18,33 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,93 olasılıkla yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 36,97 olasılıkla yüzde 26,00 - 28,99 aralığında, yüzde 16,94 olasılıkla ise yüzde 29,00 - 31,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 26,98'inin beklentilerinin yüzde 23,00 - 25,99 aralığında, yüzde 38,10'unun beklentilerinin yüzde 26,00 - 28,99 aralığında, yüzde 20,63'ünün beklentilerinin yüzde 29,00 - 31,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2024 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,28 olasılıkla yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 47,20 olasılıkla yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 22,30 olasılıkla ise yüzde 20,00 - 22,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 17,86'sının beklentilerinin yüzde 14,00 - 16,99 aralığında, yüzde 41,07'sinin beklentilerinin yüzde 17,00 - 19,99 aralığında, yüzde 30,36'sının beklentilerinin yüzde 20,00 - 22,99 aralığında olduğu gözlendi.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ile TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 36,63 TL iken, bu anket döneminde 35,72 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,73 TL iken, bu anket döneminde 42,75 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi yükseldi - Son Dakika

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