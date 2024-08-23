2024'te kurulan şirket sayısı yüzde 14,5 azaldı

Ekonomi

2024'ün ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azaldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2024 yılı Temmuz ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2024'ün ilk 7 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 azaldı.

2024'ün ilk 7 ayında, 2023'ün ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 14,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31,3 kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,2 azaldı.

2024'ün ilk 7 ayında, 2023'ün ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 28,3 kapanan kooperatif sayısı yüzde 9,1 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 36,8 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artış oldu

Temmuz 2024'te, Temmuz 2023'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,2 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 5,3 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1 azaldı.

Temmuz 2024'te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 39,8 kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,4 oranında artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 41,5 azalış oldu.

Temmuz 2024'te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 74,5 artış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 47, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 61,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 74,5 oranında arttı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 42,9 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 56,5 kapanan kooperatif sayısında yüzde 35,1 artış gerçekleşti.

Temmuz 2024'te Bayburt ve Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi

2024 yılı Temmuz ayında kurulan toplam 9.980 şirket ve kooperatifin yüzde 86,2'si limited şirket, yüzde 11,1'i anonim şirket, yüzde 2,7'si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,8'i İstanbul, yüzde 10,9'u Ankara, yüzde 5,9'u İzmir'de kuruldu.

Bu ay Bayburt ve Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Temmuz 2024'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 35,3 oranında arttı

2024 yılında toplam 63 bin 972 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 55 bin 313 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 72,1'ini, 7 bin 71 anonim şirket ise yüzde 27,9'unu oluşturdu. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Haziran ayına göre yüzde 35,3 oranında arttı.

Temmuz 2024'te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 364'ü ticaret, bin 399'u imalat ve bin 352'si inşaat sektöründe kuruldu. 447 gerçek kişi ticari işletmesi ise inşaat sektöründe kuruldu.

Temmuz 2024'te şirket ve kooperatiflerin 3 bin 364'ü ticaret, bin 399'u imalat ve bin 352'si inşaat sektöründe kuruldu. Temmuz 2024'te kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 447'si inşaat, 374'ü toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 127'si imalat sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; bin 51'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 421'i imalat, 307'si inşaat sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 597'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 273'ü inşaat, 157'si imalat sektöründe.

Temmuz 2024'de kurulan 267 kooperatifin 180'i Konut Yapı Kooperatifi

Temmuz 2024'te kurulan 267 kooperatifin 180'i Konut Yapı Kooperatifi 46'sı İşletme Kooperatifi, 11'i Turizm Geliştirme Kooperatifi olarak kuruldu.

Temmuz 2024'te 681 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Temmuz 2024'te kurulan 681 yabancı ortak sermayeli şirketin 434'ü Türkiye, 22'si İran, 17'şer tanesi Almanya ve Çin ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 681 yabancı ortak sermayeli şirketin 91'i anonim, 590'ı limited şirketi. 2024 yılında kurulan şirketlerin 561'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 210'ar adet olmak üzere İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri ve İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 77,1'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. - İSTANBUL