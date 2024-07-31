2024 Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu Yayınlandı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu Yayınlandı

2024 Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu Yayınlandı

StartupCentrum tarafından yayınlanan 'StartupCentrum - Yıldız Tekno GSYO 2024 Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'na göre, Türkiye'deki girişimler 2024 yılının ilk 6 ayında 586.8 milyon dolar yatırım aldı. Yapay zeka ve makine öğrenimi sektörü ise 31 yatırımla tüm zamanların en çok yatırım alan sektörü oldu. Rapor ayrıca, yatırım alan girişimlerin yüzde 17'sinin merkezinin yurt dışında olduğunu ve Türkiye'nin dijital yeteneklerinin globalde talep gördüğünü ortaya koydu.

31.07.2024 12:15
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StartupCentrum tarafından 2024'ün ilk yarısında gerçekleşen yatırımları, sektörel dağılımları ve bunların ekosistem üzerindeki etkilerini ele alan 'StartupCentrum - Yıldız Tekno GSYO 2024 Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu' yayınlandı. Buna göre Türkiye'de girişimler 2024 yılının ilk 6 ayında 586.8 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırım miktarı 2023 yılındaki toplam yatırım miktarını geçerken yapay zeka ve makine ögˆrenimi ise 31 yatırımla tüm zamanların en çok yatırım alan sektörü oldu.

StartupCentrum tarafından 2024'ün ilk yarısında gerçekleşen yatırımları, sektörel dağılımları ve bunların ekosistem üzerindeki etkilerini ele alan 'StartupCentrum - Yıldız Tekno GSYO 2024 Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu' yayınlandı. Yatırım miktarından, yatırım alanlarına kadar birçok ana başlığın ele alındığı çalışmada, girişimcilik ekosisteminin ne yöne doğru evrildiği kamuoyu ile paylaşıldı. 2024 yılının ilk altı ayında gerçekleşen yatırımlar 586 milyon doları bulurken bu rakamın 2023 yılının sonunda elde edilen sonuca ilk 6 ayda ulaşılması dikkat çekici sonuçlardan gösterildi. Ayrıca, son altı ayda 100 milyon dolar altındaki yatırımlar toplamı 336 milyon dolara ulaşırken yine bu rakam 2023 yılının tamamında yapılan 313 milyon dolarlık yatırımı da aştı. 100 milyon dolar altı yatırımlar açısından bakıldığında 2024 yılı, daha önce zirve yılları olan 2021 ve 2022'yi yakalayabileceği vurgulandı.

SAYICA EN ÇOK YATIRIM ALAN SEKTÖRLER SAGˆLIK VE BİYOTEKNOLOJİ OLDU

StartupCentrum - Yıldız Tekno GSYO 2024 Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu'na göre, yatırım adetleri bakımından yılın ilk yarısı incelendiğinde toplamda 245 giris¸im yatırım aldı. 2024'ün ilk yarısında, BİGG programının da etkisiyle beraber, sayıca en çok yatırım alan sektörler sagˆlık ve biyoteknoloji olduğu açıklandı. BI·GG yatırımları hariç tutuldugˆunda ise yapay zeka ve makine ögˆrenimi sektörü 31 yatırımla en aktif sektör haline gelerek tüm zamanların en çok yatırım alan sektörü haline geldi. Söz konusu dikeyi 14 yatırım ile oyun ve sırasıyla 11 yatırım ile sürdürülebilirlik & çevre, 10 yatırım ile fintech sektörleri izledi.

YATIRIM ALAN GİRİŞİMLERİN YÜZDE 17'SİNİN İSE MERKEZİ YURT DIŞINDA

2024'ün ilk yarısında ilk kez 29 farklı Türk s¸ehrindeki giris¸imler, aynı dönemde yatırım aldı. Geçtiğimiz sene 17 olan bu sayı, BİGG programının da etkisiyle beraber arttı. Yurt dıs¸ında resmi merkezleri bulunan ancak ekibi ve operasyonlarının büyük bir kısmını Türkiye'de sürdüren giris¸imlerin faaliyet gösterdigˆi Türk s¸ehirleri incelendigˆinde ortaya çıkan tabloda; I·stanbul, Ankara ve I·zmir gibi büyük kentler giris¸imler için öncelikli merkezler olmaya devam ediyor. Yatırım alan girişimlerin yüzde 17'sinin ise merkezi yurt dışında bulunuyor.

"TÜRKİYE'NİN DİJİTAL YETENEKLERİ GLOBALDE TALEP GÖRÜYOR"

Rapora yönelik açıklamalarda bulunan YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, Türkiye'deki start-up ekosisteminin ülkenin geleceği için hayati önemde olduğunu vurguladı. Tanışman, "Teknoparklar olarak Ar-Ge ekosistemini kurmak üzere yola çıktık. Ancak Ar-Ge'nin devamında ülkenin teknolojisinin gelişebilmesi ve çağı yakalayabilmesi için girişimcilere ihtiyacımız var. Büyük konvansiyonel yapılar kendilerini değiştiremiyor. Ancak genç girişimciler, bu değişimi gerçekleştirebilecek bir gençlik aşısı niteliğinde. Türkiye'nin ekonomideki ağırlığını artırabilmesinin yolu, girişimcilik ekosistemini geliştirmekten geçiyor. Türkiye'nin dijital yetenekleri gerçekten çok değerli ve globalde talep görüyor. Biz Yıldız olarak globalde de bir varlık gösterdiğimiz için en azından globalde pazarın ne olduğunu, ihtiyacın ne olduğunu görebiliyoruz. Teknolojinin duvarları yok, bu nedenle genç girişimcilerimizin dünyaya açılması büyük bir fırsat" dedi.

"STARTUPCENTRUM SEKTÖRÜN DATASINI TOPLUYOR VE BUNLARI RAPORLAŞTIRIYOR"

StartupCentrum raporuna da değinen Tanışman son olarak şunları söyledi:

"Ölçemezsen yönetemezsin. StartupCentrum çok büyük bir emekle sektörün datasını topluyor ve bunları raporlaştırıyor. Raporlaştırmak yetmiyor; trendleri, dünyanın yönelimleri hepsini toparlıyor. Günün sonunda teknoloji girişimcisine ve teknoloji girişimci yatırımcısına bahsettiğimiz ölçülebilir, yönetilebilir bir sistemin datalarını sunuyor. Bizler de Yıldız Tekno GSYO olarak bu iş birliğinden büyük fayda sağladık. En önemlisi girişimcilik ekosistemine katkıları oldu."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Yarıyıl Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu Yayınlandı - Son Dakika

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