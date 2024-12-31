Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam - Son Dakika
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Ekonomi

Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam

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2025 yılının ilk gününde, benzin, mazot ve LPG fiyatlarına zam geldi. Bu durum, hem sürücülerin hem de tüm tüketicilerin bütçesini olumsuz etkileyecek. Fiyat artışları, ekonomik dengeleri ve yaşam maliyetlerini de doğrudan etkileyecektir.

31.12.2024 14:26
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Akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artışına yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenleme sonrası ÖTV zammının pompaya yansıması 83 kuruşu buldu. Zam yarın tabelaya yansıyacak.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV artış oranı belirlendi. Karar neticesinde 3 Ocak'ta yüzde 8 civarında artırılması beklenen ÖTV, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 6 zamlanmış oldu. ÖTV artışının fiyatlara yüzde 1 civarında etki etmesi bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN VE LPG 77 KURUŞ ZAMLANACAK

1 litre benzindeki ÖTV tutarı 11,29 liradan 11,98 liraya yükselecek. Bu artış KDV tutarıyla birlikte benzine 83 kuruş zam yapılması anlamına gelecek. Değişiklikle birlikte motorindeki ÖTV tutarı ise 10,59 liradan 11,23 liraya çıkmış olacak. KDV'si ile birlikte artışın pompaya yansıması 77 kuruş olacak.

"ENFLASYONDAN DAHA DÜŞÜK ARTIŞ YAPTIK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümet olarak para ve maliye politikalarını eşgüdüm içerisinde yürüttüklerine dikkati çekerek, "Akaryakıt ürünlerinde vergi artışını sınırlandırarak para politikasına güçlü bir destek veriyoruz. Bu destek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunacak. Cumhurbaşkanımızın Kararı'yla çiftçinin ve nakliyecinin kullanacağı akaryakıttan, sanayicinin kullanacağı petrol ürünlerinden, hane halklarının kullanacağı doğal gaza kadar tüm tarafları ilgilendiren akaryakıt ve doğal gaz ürünlerinde ÖTV tutarındaki artışı sınırlandırdık." ifadesini kullandı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları - İstanbul Avrupa 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

Benzin: Güncel: 43,14 TL → Zamlı: 43,96 TL/LT - 82 kuruş zam

Motorin (mazot): Güncel: 43,91 TL → Zamlı: 44.67 TL/LT - 77 kuruş zam

LPG (otogaz): Güncel: 26,03 TL → Zamlı: 26.40 TL/LT - 35 kuruş zam

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları - İstanbul Anadolu 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

* Benzin: Güncel: 43,02 TL/LT → Zamlı: 43,84 TL/LT - 82 kuruş zam

* Motorin (mazot): Güncel: 43,85 TL/LT → Zamlı: 44.62 TL/LT - 77 kuruş zam

* LPG (otogaz): Güncel: 25,49 TL/LT→ Zamlı: 25,84TL/LT - 35 kuruş zam

Ankara akaryakıt fiyatları - Ankara akaryakıt 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

* Benzin: Güncel: 43,60 TL/LT → Zamlı: 44,42 TL/LT - 82 kuruş zam

* Motorin (mazot): Güncel: 44,52 TL/LT → Zamlı: 45,29 TL/LT - 77 kuruş zam

* LPG (otogaz): Güncel: 26,04 TL/LT → Zamlı: 26,39 TL/LT - 35 kuruş zam

İzmir 31 Aralık akaryakıt fiyatları - İzmir 1 Ocak zamlı akaryakıt fiyatları

* Benzin: Güncel: 44,05 TL/LT → Zamlı: 44,87 TL/LT - 82 kuruş zam

* Motorin (mazot): Güncel: 45,01 TL/LT → Zamlı: 44,78 TL/LT - 77 kuruş zam

* LPG (otogaz): Güncel: 25,94 TL/LT → Zamlı: 26,29 TL/LT - 35 kuruş zam

Benzin, mazot ve LPG\'ye büyük zam

Ekonomi, Maliye, Ulaşım, Enerji, Finans, Yaşam, Zam, Lpg, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • veysel küçükkaya:
    Bir sonraki haberde bahsedilen müjdeler gelmeye başladı çoktan hayırlı olsun 146 6 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    oh bize az bile. kokleyin pompayı. erduvan erduvan erduvan. 112 8 Yanıtla
  • zurnaci samo Oner:
    asıl bundan sonra bindirecekler 117 3 Yanıtla
  • Babacan4811:
    zam devleti olmaktan başka ülkeye bir şey yaptığınız yok 95 3 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    birde lütufmus gibi az zam yaptık diyorlar 91 0 Yanıtla
  • Ahmet s:
    enflasyondan düşük mü milletin aklıyla daha ne kadar alay edebilirimi deniyorlar sanırım şaka gibi valla 77 1 Yanıtla
  • k K:
    dizilenler bitmedikce dizenler diameter devam eder olay budur. yirt yirt oturtur üstüne yerlestir hak ediyor bu ak.meler 50 5 Yanıtla
  • nuri yildiz:
    Zam yapmak yerine doları 40 kuruş indirseniz buna gerek kalmazdı.. 50 1 Yanıtla
  • nuri yildiz:
    Enflasyon ile mücadele sabit fiyat ister..Buğün asgari ücrete zam yarın elektrik doğal gaz benzine zam ve doları yukarı yukarı çıkarırsan bu olmaz..Sabit fiyat ..Nasıl mı? Benzini dolar olarak dışarıdan alıyoruz..Doları düşür ki bu dediklerimiz sabit kalsın .Kemer sıkma dönemi zenginlerde bu sefer..Onlara dokunmağınız sürece enflasyon artarak devam eder..Doların düşmesi sadece zenginleri ilgilendirir..Fakir adam ihracat yapamaz..Türkiye de yüzde 13 kesim için yüzde 87 yakmayın.. 42 1 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    elhamdülillah 35 3 Yanıtla
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