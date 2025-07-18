2025'te Şirket Kuruluşu ve Kapanışları - Son Dakika
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Ekonomi

2025'te Şirket Kuruluşu ve Kapanışları

18.07.2025 10:59
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2025'in ilk yarısında kurulan şirket sayısı düştü, gerçek kişi işletmeleri arttı. Haziran'da tüm illerde kuruluş gerçekleşti.

2025'in ilk 6 ayında, 2024'ün ilk 6 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,9 oranında azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,1 oranında arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Haziran ayına ilişkin Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, 2025'in ilk 6 ayında, 2024'ün ilk 6 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,9 oranında azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,1 oranında arttı. 2025'in ilk 6 ayında, 2024'ün ilk 6 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 14,6 kapanan kooperatif sayısı yüzde 6,4 oranında artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 5,2 azalış oldu.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artış oldu

Haziran 2025'te, Haziran 2024'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 11 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 43,4 oranında artmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 11,8 oranında azaldı.

Haziran 2025'te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 27,1 kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 28,5 oranında arttı.

Haziran 2025'te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 16,4 azalış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,4 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,9 kurulan kooperatif sayısı yüzde 29,3 oranında azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 12,1 oranında azalmış olup kapanan kooperatif sayısı yüzde 12,2 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,3 oranında arttı.

Haziran 2025'te tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti

Haziran 2025'te kurulan toplam 7.465 şirket ve kooperatifin yüzde 87'si limited şirket, yüzde 11,2'si anonim şirket, yüzde 1,8'i ise kooperatif. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,3'ü İstanbul, yüzde 10,7'si Ankara, yüzde 6,3'ü İzmir'de kuruldu

Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşmişti.

Haziran 2025'te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 46 oranında azaldı

2025 yılında toplam 53 bin 214 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 46 bin 561 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 59'unu, 5 bin 660 anonim şirket ise yüzde 41'ini oluşturdu. Haziran ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Mayıs ayına göre yüzde 46 oranında azaldı.

Haziran 2025'te şirket ve kooperatiflerin 2 bin 406'sı ticaret, bin 47'si inşaat ve 971'i imalat sektöründe kuruldu. Haziran 2025'de kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 546'sı inşaat, 271'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 79'u imalat faaliyetleri sektöründe.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 980'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 309'u imalat, 234'ü inşaat faaliyetler sektöründe.

Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 470'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 214'ü inşaat, 132'si imalat faaliyetleri sektöründe.,

Haziran 2025'te kurulan 135 kooperatifin 101'i konut yapı kooperatifi

Haziran 2025'te kurulan 135 kooperatifin 101'i konut yapı kooperatifi, 15'i işletme kooperatifi, 7'si motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak kuruldu.

Haziran 2025'te 479 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Haziran 2025'te kurulan 479 yabancı ortak sermayeli şirketin 300'ü Türkiye, 13'er adet olmak üzere İran ve Pakistan, 12'şer adet olmak üzere Çin ve Almanya ortaklı olarak kuruldu.

Kurulan 479 yabancı ortak sermayeli şirketin 66'sı anonim, 413'ü limited şirketi. 2025 yılında kurulan şirketlerin 386'sı Uzmanlaşmamış toptan ticaret, 139'u İkamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 130'u Bilgisayar programlama faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 76,1'ini yabancı sermayeli ortak payını oluşturdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2025'te Şirket Kuruluşu ve Kapanışları - Son Dakika

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