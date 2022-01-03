Gaziantep'te girişimci 21 kadın kendi işinin patronu oldu

Kadın Girişimci Destek Merkezi, kadınların ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla 21 yeni kadın girişimciye ev sahipliği yapmaya başladı.

Gaziantep'in doğasında bulunan girişimcilik ruhu, cesur kadınlarla buluştu, ortaya Kadın Girişimci Destek Merkezi (KAGİDEM) çıktı. Kadınların ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan KAGİDEM, 21 yeni girişime ev sahipliği yapmaya başladı. KAGİDEM'de üreten kadınlar kendilerine tanınan fırsatlar sayesinde başarı hikayeleri yazıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaparak, Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde yazılan başarı hikayelerini anlattı. Varank, "Yerelden küresele kalkınma vizyonumuz meyvelerini veriyor. Öncülük ettiğimiz KAGİDEM, Gaziantep'in girişimci kadınlarına destek oluyor. Kendi işinin patronu olan, ihracata başlayan cesur kadınlar, başarı hikayeleriyle bizleri gururlandırıyor" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyetlerini yürüten İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Sanayi Odası ile el ele verdi. Gaziantep'te iş piyasasına girişimci olarak katılmak isteyen kadınların, özellikle işlerini kurma aşamasında yaşadıkları ekonomik sıkıntılara çözüm getirmek için KAGİDEM'i kurdu.

İş fikrini hayata geçirmek isteyen 21 kadına işlik, eğitim, danışmanlık gibi hizmetler veren KAGİDEM'de terlik ve ayakkabı sayası, kolonya, mum, seramik, lokum, ahşap hediyelik kutuları, halı, çocuk kıyafeti gibi ürünler üretiliyor. Kadın girişimcilerin işletmeleri, yurt dışına da satış yapmaya başlarken mentörlük, ihracata yönelik pazar gibi eğitimler de devam ediyor.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, yaklaşık 5 buçuk milyon liralık yatırımla merkezi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Girişimcilerimiz arasında hayatında hiç satış yapmamış, ticaretle uğraşmamış kadınlar da bulunmaktadır" dedi.

Desteklenen kadın girişimcilerin hem üretim hem de istihdam oluşturarak, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Genel Sekreter Akyılmaz, "Bu projemizle bölgemizin girişimcilik ekosistemini kadınlar nezdinde güçlendiren önemli bir altyapıyı kurmuş olduk" diye konuştu. - ANKARA