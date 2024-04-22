23 Nisan\'da Manisa\'da Toplu Taşıma Ücretsiz

Ekonomi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi toplu taşıma araçları (Kırmızı Otobüsler) ile MANULAŞ bünyesindeki elektrikli otobüsler, ücretsiz olarak hizmet verecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda da, Manisalılara ücretsiz olarak toplu taşıma hizmeti verecek. TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği anlamlı günde tüm Manisalıları bu coşkuyu paylaşmaya davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Manisa Büyükşehir Belediyemize ait resmi toplu taşıma araçlarımız ve MANULAŞ bünyemizdeki elektrikli otobüslerimiz, halkımıza ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu anlamda günde tüm halkımızı bu coşkuyu paylaşmaya davet ediyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum" dedi. - MANİSA