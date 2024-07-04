3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar - Son Dakika
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Ekonomi

3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak. Ancak kök maaşları 10 bin liranın altında olan işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları Hazine tarafından 10 bin liraya tamamlanıyor. Emekli aylıkları artışı tamamlanan aylığa değil kök aylığa yapıldığı için yaklaşık 3,6 milyon emekli resmi enflasyondan bile düşük oranda zam alacak.

04.07.2024 08:56  Güncelleme: 09:05
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Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu 24,73 yıllık enflasyonu ise 71,60 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu.

EMEKLİ MAAŞLARINDA TAHMİNİ RAKAMLAR BELLİ OLDU

10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için henüz bir açıklama gelmedi. Beklenti en az 6 aylık enflasyon oranında bir artış yapılması. Eğer bu senaryo gerçekleşirse en düşük emekli maaşının 12 bin 473 lira gibi bir rakamda yeniden belirlenebileceği dile getiriliyor. En düşük emekli maaşı düzenlemesi için de Meclis düzenlemesi gerekiyor.

  • Kök maaşı 10 bin TL olan emeklilerin 12 bin 473 TL alması bekleniyor.
  • Kök maaşı 15 bin olan emeklilerin 18 bin 709 TL alması bekleniyor.
  • Kök maaşı 20 bin olan emeklilerin 24 bin 946 alması bekleniyor.
  • Kök maaşı 25 bin olan emeklilerin 31 bin 182 TL alması bekleniyor.

MİLYONLARCA İŞÇİ EMEKLİSİNE ZAM YAPILMAYABİLİR

Temmuzda işçi ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında artış yapılması 5510 Sayılı Yasa'nın gereği gerçekleşiyor. Çünkü kök aylıkları 10 bin TL'nin altında olan emeklilerin aylıkları Hazine tarafından 10 bin TL'ye tamamlanıyor. Böylece en düşük emekli aylığı emeklinin kendisi için 10 bin TL oluyor. Dul ve yetimler için çok daha düşük. Ancak emekli aylıkları artışı tamamlanan aylığa değil kök aylığa yapılıyor.

ENFLASYONDAN BİLE DÜŞÜK ORANDA ZAM ALACAKLAR

Kök aylıkları 10 bin TL'nin altında olan emekli sayısının 3,6 milyon olduğu tahmin ediliyor. Temmuz ayında emekli aylıklarına yapılacak zam kök aylıklara yapıldığı ve en düşük aylıklar yani 10 lira olan aylıklar resmi enflasyon kadar artırmadığı için milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük oranda zam almış olacak.

Örneğin kök aylığı 8 bin lira olan bir emekli yüzde 24,73 zam alırsa aylığı bin 978 lira artışla 9 bin 978 lira olarak ve 10 bin liraya tamamlanacak. Zaten şu anda 10 bin lira aldığından maaşında herhangi bir artış olmayacak.

MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA YÖNTEMİ

SSK ve Bağkur emeklileri son aldıkları haziran ayı maaşlarına 1,2473 ile çarptığında yeni aylıklarını görmüş olacaklar. Memurlar ve emeklileri ise son aldıkları aylıklarını 1,1931 ile çarptıklarında yeni maaşlarını görmüş olacaklar.

3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar

Zam, Finans, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Binali Şahin: hakkettiği muameleyi görüyor emekliler zamanında sesini çıkarmayana böyle zam çok bile 26 1 Yanıtla
  • Şaban Yıldırım: covid vardı sonra geçti ve dedik her şey düzelir ama daha da kötüye gitti Allah milletimizin yardımcısı olsun.Kendimiz ettik kendimiz bulduk maalesef 19 0 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Bir çay içerken düşünüyorsunuz torunlarınıza harçlık veremiyor bayramlık alamıyorsunuz. Siz bizi kendinizi yaktınız bari gelecek nesilleri yakmayın emektar abilerim ablalarım yapmayın 12 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: SSK bağkur emeklisi yaşaması çok zor 7 0 Yanıtla
  • Ankara null: özel sektor calisanlari surunuyor BAS KALDİRİN ARTİK 3 0 Yanıtla

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