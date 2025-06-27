3. Gebze Alışveriş Festivali Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

3. Gebze Alışveriş Festivali Başladı

3. Gebze Alışveriş Festivali Başladı
27.06.2025 15:53  Güncelleme: 15:55
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3. Gebze Alışveriş Festivali, 25-29 Haziran tarihleri arasında Gebze Kent Meydanı'nda yüzlerce indirimli ürünle yoğun ilgi görüyor. Festival, Mehteran Takımı ile yapılan kortej yürüyüşüyle başladı ve çevre illerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3. Gebze Alışveriş Festivali, 25-29 Haziran tarihleri arasında Gebze Kent Meydanı'nda yoğun ilgiyle devam ediyor. Yüzlerce indirimli ürün ziyaretçilerini bekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen 3. Gebze Alışveriş Festivali, 25-29 Haziran tarihleri arasında Gebze Kent Meydanı'nda kapılarını açtı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen festivalde, giyimden ev tekstiline, tuhafiyeden züccaciyeye kadar yüzlerce indirimli ürün vatandaşlarla buluşuyor. Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen festival, Mehteran Takımı eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Festival alanında Mehteran Takımı mini bir konser verdi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Gebze Ticaret Odası Başkan Vekili Yücel Yılmazel, Gebze Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alper Demir ile çok sayıda esnafın katıldığı etkinlikte, protokol üyeleri stantları gezerek esnaflarla bir araya geldi.

130 Çadırda binlerce ürün ziyaretçileri bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Esnaf ve Sanatkar Odası, Gebze Pazarcılar Esnaf Odası ve Gebze Ticaret Odası iş birliğinde festivalde, giyim, ayakkabı, züccaciye, ev tekstili ve bijuteri sektörlerinde toplam 130 çadır yer aldı. Panayırı andıran festivalde birçok yerel marka vatandaşlarla buluştu. Gebze Kent Meydanı'nda devam eden indirimler, hem esnafın hem de ziyaretçilerin yüzünü güldürüyor.

Çevre illerden yoğun katılım

Festival, sadece Gebze halkından değil çevre illerden de yoğun ilgi görüyor. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen ziyaretçiler, indirimli ürünlerden yararlanıyor. Birçok sektörden ürünlerin yer aldığı festival, yoğun katılımla devam ederek, Gebze'nin ticari hayatına canlılık kazandırıyor. Festival süresince çocuk eğlenceleri, sahne gösterileri ve sıra geceleri gibi etkinliklerle vatandaşlar doyasıya eğlenecek.

Öte yandan, Gebze Kent Meydanı'nda başlayan festival, 29 Haziran'a kadar devam edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 3. Gebze Alışveriş Festivali Başladı - Son Dakika

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