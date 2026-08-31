34,7 milyon araç sahibi için yarın her şey değişiyor! Tek numara yeterli

Türkiye'deki 34,7 milyon araç sahibini ilgilendiren yeni uygulama yarın devreye giriyor. Trafik kazalarının ardından hasar ihbarında bulunmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) üzerinden gerçekleştirebilecek.

NTV'de yer alan habere göre yeni sistemle birlikte kaza sonrasında hasar ihbarlarının tek merkez üzerinden daha kolay ve hızlı şekilde sigorta şirketlerine iletilmesi amaçlanıyor.

ALO 193 YARIN DEVREYE GİRİYOR

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından hazırlanan eylem planının son adımlarından biri olan Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi yarın faaliyete geçecek.

Araç sahipleri, trafik kazasının ardından hasar ihbarı için Alo 193'ü arayabilecek. Böylece vatandaşların hasar süreçlerinde tek bir iletişim noktası üzerinden işlem yapabilmesinin önü açılacak.

KAZA SONRASI ISRARLI ARAMALARA KARŞI ADIM

Düzenlemenin önemli amaçlarından biri de trafik kazası geçiren kişilerin bilgilerinin hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmesinin ardından yapılan aramaların önüne geçmek.

Bazı organize yapıların kazazedelerin bilgilerini elde ederek çağrı merkezleri üzerinden vatandaşları ısrarla aradığı ve “hasar takip vekaleti” vermeye yönlendirdiği belirtiliyor.

SEDDK'nın denetim, düzenleme ve teknoloji çözümlerini kapsayan eylem planıyla bu tür uygulamalarla mücadele edilmesi hedefleniyor.

HASAR SÜRECİNİN HIZLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

Eylem planı kapsamında trafik kazalarının ardından başlayan hasar tazminat süreçlerinin daha hızlı ve adil biçimde sonuçlandırılmasına yönelik çeşitli iyileştirmeler de hayata geçirildi.

Alo 193'ün faaliyete geçmesi öncesinde SEDDK ile trafik sigortası poliçesi düzenleyen sigorta şirketleri bir araya geldi. Toplantıda şimdiye kadar atılan adımların sonuçları ve bundan sonraki süreçte uygulanacak tedbirler değerlendirildi.