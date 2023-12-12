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4 büyük takımın hisseleri hakem saldırısı sonrası düşüşe geçti - Son Dakika
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4 büyük takımın hisseleri hakem saldırısı sonrası düşüşe geçti

Süper Lig'de oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının etkisiyle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borsada işlem gören hisseleri düşüş yaşadı. Fenerbahçe hisseleri yüzde 3,1, Galatasaray hisseleri yüzde 2,51, Beşiktaş hisseleri yüzde 1,23 ve Trabzonspor hisseleri yüzde 2,39 oranında geriledi.

12.12.2023 - 11:25,  Güncelleme: 11:46
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Dün Süper Lig'de oynanan Ankaragücü- Çaykur Rizespor maçının sonunda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın maçın orta hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmasının olumsuz etkisi borsa da hissedildi. Borsada işlem gören 4 büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hisseleri güne düşüşle başladı.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe hisseleri kapanışa göre güne yüzde 3,1 düşüşle 108,70 puandan başladı. Galatasaray hisseleri yüzde 2,51 gerilemeyle 7,40 puandan açılırken, Beşiktaş hisseleri yüzde 1,23 gerilemeyle 48 puandan ve Trabzonspor hisseleri de yüzde 2,39'luk düşüşle 2,85 puandan başladı.

NE OLDU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler, son düdüğü çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düşen Meler, daha sonra arbede arasında kaldı. Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.

4 büyük takımın hisseleri hakem saldırısı sonrası düşüşe geçti
Kaynak: İHA
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Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Ankaragücü, Beşiktaş, Finans, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 4 büyük takımın hisseleri hakem saldırısı sonrası düşüşe geçti - Son Dakika
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