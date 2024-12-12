Ekonomi

60 milyar dolarlık pazarda Samsun, "Ben de varım" dedi

Sağlıkta Doğanın Gücü: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Paneli

SAMSUN - Dünyada şu anda 60 milyar dolar, 2050'de ise 5 trilyon dolar seviyesine ulaşması beklenen tıbbi ve aromatik bitki pazarından aldığı payı arttırmak isteyen Samsun, "Sağlıkta Doğanın Gücü: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Paneli" gerçekleştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), üreticilerin ve vatandaşların daha bilinçli bir şekilde tarım yapmalarını sağlamak için seminer ve konferanslar da düzenliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından tıbbi aromatik ve bitkiler konusunda farkındalık oluşturmak adına "Sağlıkta Doğanın Gücü: Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Paneli" düzenledi. Panelde, alanında uzman akademisyenler, tıbbi ve aromatik bitkilerin sağlık üzerindeki faydalarını, kullanımlarını, potansiyelini ve bu bitkilerin nasıl kullanılabileceğine kadar geniş bir yelpazede katılımcılara bilgi verdi.

"Tıbbi ve aromatik bitkilerin dünya üzerindeki ekonomide döngü değeri 60 milyar dolar"

2050'de tıbbi ve aromatik bitkilerin dünya üzerindeki ekonomide döngü değerinin 5 trilyon dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, "Samsun, yaş sebze-meyvenin yanı sıra tıbbi ve aromatik ürünlerin üretildiği çok önemli bir alana sahip. 2000'li yıllarda tıbbi ve aromatik bitkilerin dünya üzerindeki ekonomide döngü değeri 60 milyar dolar civarında. 2050 yılında bunun 5 trilyon dolar seviyesine ulaşması bekleniyor. Özellikle pandemide başlayan ve devam eden süreçte doğal bitkilere yönelik tedavi yöntemlerinin ve kozmetik alanında kullanılan unsurların tıbbi-aromatik bitkilerden oluşturulması vesilesi ile her gün biraz daha önemini arttırıyor. Bu nedenle panelimizin çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi ifade ediyorum. Çünkü şehrimizin sahip olduğu değerlerin neler olduğunu akademisyenler farkında ama birçoğumuz değiliz. Samsun hem coğrafi hem de sahip olduğu değerler bakımından çok özel bir noktada yer alıyor. Panelimizin bu anlamda faydalı konulara değineceğini düşünüyorum" dedi.

" Türkiye, ekolojik çeşitlik ve zenginliği ile her yerde her şeyi yapabilen bir ülke gibi algılanıyor"

Türkiye'nin ekolojik ürün çeşitliliği sorunu olmadığını ancak markalaşmada sorun yaşadığını belirten OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, "Türkiye, ekolojik çeşitlik ve zenginliği ile her yerde her şeyi yapabilen bir ülke gibi algılanıyor. Halbuki ekolojik çeşitlilik bir avantajdır, doğru kullanırsak. Yoksa çeşitlilik tamam ama ticarileşme yok. O nedenle hammadde üretmede sorunumuz yok. Çiftçimizin üretim sıkıntısı yok. Önemli olan ne için kimin için ürettiği. Hedef kitleye ulaşıyor mu, yalnızca hammadde olarak mı satıyorsunuz, bir işlem geçirmiş veya mamul ürüne dönmüş olarak mı satıyorsunuz bu seviyeye getirebilmek önemli. Bunun için de kitlesel üretim yapabilecek hareketliliği sağlamak gerekiyor. Biz akademisyenlerle birlikte çevremizi, yöremizi planlayıp, ona göre özellikle sanayisiyle entegre olması gereken işlerde bunu hiç aksatmadan yapmamız gerekiyor. Samsun ile ilgili en büyük sıkıntı, marka olamamadır. Birçok ürün var, ovalarıyla coşan bir il ama marka olamamış. Marka olmanın da bazı kuralları var. Farklı olsa bile marka olamadığınızda bunun kıymetini kimse bilemiyor. İnşallah bu duyarlılık ve atılımlarla birlikte Samsun, önemli bir noktaya gelir" diye konuştu.

"1,5 bin hane tıbbi ve aromatik bitki üreterek geçimini sağlıyor"

İl genelinde bin 500 hanenin geçimini tıbbi ve aromatik bitki üretiminden sağladığına dikkat çeken Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise "Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanımı günümüzde oldukça arttı. İlimizde defne başta olmak üzere salep, nane, kekik gibi ürünler üretiliyor. Kavak'ta kesinlikle ya hayvancılık ya meyvecilik ya su birikintisi varsa da bakla yetiştireceksiniz. Geçiş bölgelerinde bir buğday ekimi yapılarak geçim sağlayamazsınız. Tıbbi aromatik ürünlerde ise ne kadar denizden yüksekte üretilirse kalite o kadar artıyor. İlimizde tıbbi ve aromatik bitkide eksikliğini hissettiğimiz en büyük şey sanayisi. Belli bir yerde sadece yağ olarak çıkartılıyor. Ama bunun kozmetik ve diğer alanlarda kullanımı da mutlak suretle geliri arttıracaktır. İlimizde toplam 4 bin 150 dekar alanda tıbbi aromatik bitki üretiliyor. Defneyle beraber bin 500 hane geçim sağlıyor. 2 bin tonu aşkın bir üretim de yapılıyor" şeklinde konuştu.

Panelde Prof. Dr. Ömer Çalışkan salep üzerine, Prof. Dr. Selim Aytaç kenevir üzerine, Prof. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu Samsun'da yetiştirilecek tıbbi ve aromatik bitkiler hakkında, Hicran Çıkış Kanca SBB tıbbi bitki çalışmaları üzerine ve Dr. Oğuzhan Yücel de Samsun'da tıbbi bitki üretimi girişimciliği üzerine sunum yaptılar.

SBB Sanat Merkezi Küçük Salon'da düzenlenen panelin sonunda katılımcılar uzman akademisyenlere merak ettikleri soruları yönelterek tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olma fırsatı yakaladılar.