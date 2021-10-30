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958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız - Son Dakika

958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız

30.10.2021 11:17

Rekabet Kurumu'nun 5 büyük zincir markete kestiği 2,6 milyar liralık ceza sonrası, şirketler karşı atağa geçti. Market zincirlerinden ilk açıklamayı dün Migros yapmış ve konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtmişti. Migros'un ardından bir açıklama da 958 milyon lira ceza yiyen BİM'den geldi. Kararın haksız olduğunu belirten BİM, müşterilerini hiçbir zaman aldatmadığını vurgulayarak kararın iptali için mahkemeye başvuracaklarını bildirdi.

Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik soruşturmasını tamamlayan Rekabet Kurulu, zincir marketler BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK ve A101 ile tedarikçi firma Savola Gıda'ya rekabeti ihlalden toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin lira idari para cezası verdi. Kurul, 23 market ve firma ile bir dernek hakkında ise cezaya gerek görmedi.

MİGROS'UN ARDINDAN BİM'DE YARGIYA GİDİYOR

5 büyük marketten cezaya ilişkin ilk açıklama Migros'tan gelmişti. Migros, şirket aleyhine yöneltilen hususların kabul edilemez olduğunu belirtip, kararın iptali için yargıya gideceğini duyurdu. Migros'un ardından bir açıklama da BİM'den geldi. Şirket tarafından yapılan açıklamada kararın haksız olduğu belirtilerek, konunun yargıya taşınacağı belirtildi.

BİM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Rekabet Kurumu tarafından zincir marketler hakkında yaklaşık iki yıldır yürütülmekte olan soruşturma sonucunda, 5 zincir markete ve bir tedarikçi şirkete, 'kartel' oluşturdukları iddiasıyla ciroları oranında tarihte görülmemiş ağır cezalar verilmiştir.

'Fahiş fiyat' iddialarını indirim market zincirleriyle ilişkilendirmek amacıyla verilen cezalar, siyasi yönlendirmelerden bağımsız, tarafsız ve düzenleyici bir rol üstlenmesi gereken Rekabet Kurumu adına kötü bir emsal teşkil edecek, uluslararası itibarına gölge düşürecektir. Hukuki savunma sürecinde, zikredilen unsurlardan hiçbirinin şirketimizin herhangi bir rekabet ihlalini ortaya koyacak nitelikte olmadığı somut veriler ışığında şeffaflıkla ortaya konulmuştur. Buna rağmen Rekabet Kurumu haksız bir karar alarak, bu kararı marketlerin tedarikçileriyle gerçekleştirdikleri gündelik iletişimler ve e-posta yazışmalarına, bakanlık ve şirket yetkilileri arasında yapılan toplantı notlarına, olağan raf fiyat geçişlerine dayandırmıştır.

"BİM SONUNA KADAR HAKLARINI SAVUNACAK"

BİM düşük kar marjı ve düşük fiyat politikasıyla son 25 yılda Türkiye'de enflasyonun düşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Buna rağmen 'pahalılığın sorumlusu' olarak gösterilmesi ve kartel iddiasıyla tarihte görülmedik büyüklükte bir ceza verilmesi, ülkemizde yatırım ortamının ve serbest piyasanın gelişimine hizmet etmeyen, haksız ve adaletsiz bir karardır. Bu nedenledir ki, BİM sonuna kadar haklarını savunacak, kapsamlı bir şekilde kararı yargıya taşıyacaktır. Bağımsız ve adil yargımızın uğradığımız haksızlığa sessiz kalmayacağını ümit etmekteyiz.

"BİM HİÇBİR ZAMAN MÜŞTERİSİNİ ALDATMADI"

BİM, kurulduğu 1995 yılından bugüne kadar, sektör ortalamalarının çok altındaki kar marjlarıyla Türkiye'de perakende sektörünün lideri olmuştur. 'Yüksek kalite, düşük fiyat' şiarıyla sunduğumuz ürünler, halkımızın büyük ilgisine mazhar olmuştur. 65.000 çalışanımız her gün milyonlarca müşterimize özveriyle hizmet etmektedir.

BİM, hiçbir zaman müşterisini aldatmamış, yüksek fiyatla ürün satmamış ve çok kazanmak için temel ilkelerinden asla taviz vermemiştir. Bunun en önemli kanıtı her gün mağazalarımızı ziyaret eden 5 milyondan fazla sayıdaki değerli müşterilerimizdir.

BİM olarak ülkemizde düşük fiyat, iyi kalite mal üretimi ve satışı konusunda yapılacak her türlü düzenlemeye katkı sunmaya, tecrübemizi aktarmaya ve iş birliğine hazırız. Bundan sonra da müşterilerimiz ve paydaşlarımızın desteği ile gelişmeye, büyümeye, paylaşmaya devam edeceğiz"

MARKETLER NE KADAR CEZA YEDİ?

  • BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.'ye 958.129.194,39 TL;
  • CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'ye 142.469.772,07 TL
  • Migros Ticaret A.Ş.'ye 517.672.762,75 TL;
  • Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.'ye ( Yudum, Sırma ve Egemden) 22.210.998,63 TL;
  • Şok Marketler Ticaret A.Ş.'ye 384.369.037,15 TL;
  • Yeni Mağazacılık A.Ş.'ye (A101) 646.582.329,39 TL
958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız

MİGROS TİC. A.Ş., Rekabet Kurumu, Türkiye, Market, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 958 milyon lira ceza kesilen BİM'den ilk açıklama: Haksız kararı yargıya taşıyacağız - Son Dakika
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