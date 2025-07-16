AB 2028-2034 Bütçesi: 2 Trilyon Euro - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

AB 2028-2034 Bütçesi: 2 Trilyon Euro

16.07.2025 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu, 2028-2034 dönemi için 2 trilyon avroluk bütçe önerdi, esnek kullanım vurguladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birliğin 2028-2034 dönemi bütçesinin 2 trilyon avro olmasını ve esnek kullanılabilmesini talep etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin 2028-2034 dönemi bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) teklifini Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında tanıttı.

Avrupa'nın hedeflerine uygun ve zorluklarla mücadeleye yeterli ölçüde bir bütçeye ihtiyaç duyacağına işaret eden von der Leyen, "AB Komisyonu, 2028-2034 dönemi için 2 trilyon avroluk bir bütçe teklifi hazırladı." dedi.

Von der Leyen, bütçenin öncekinden daha büyük olduğunu, stratejik ve esnek biçimde akıllıca kullanılabileceğini belirterek, AB ülkelerinin bütçeye katkılarının sabit kalacağını, ilave kaynağın ise yeni öz kaynaklardan sağlanacağını söyledi.

Bütçede 865 milyar avronun tarım, uyum ve sosyal politikalara yönelik olacağına işaret eden von der Leyen, "Çiftçilere gelir desteği için 300 milyar avroyu güvence altına alıyoruz. Daha az gelişmiş bölgeler için 218 milyar avro, balıkçılık için de 2 milyar avro ayrılmış durumda." diye konuştu.

Von der Leyen, göç ve sınır yönetimine yatırımı üç katına çıkaracaklarına işaret etti.

"Katalizör Avrupa" adlı bir program kuracaklarını anlatan von der Leyen, "İlk defa, üye ülkelere AB tarafından desteklenen 150 milyar avroluk kredilerle ortak hedeflere yatırım yapma imkanı sunacağız." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, kredilerin AB bütçesi tarafından destekleneceğini, uygun koşullu olacağını, ülkelerin savunma sanayisi, enerji altyapısı ve stratejik teknolojiler gibi alanlarda bu kaynağı kullanılabileceğini anlattı.

AB'nin rekabetçiliğini artırmaya da odaklandıklarını vurgulayan von der Leyen, "Bütçe, 410 milyar avroluk rekabet fonu da içerecek." dedi.

Von der Leyen, rekabet fonunda savunma ve uzay alanına yönelik 131 milyar avro kaynak yer alacağına dikkati çekti.

Küresel Avrupa fonunun 200 milyar avro olacağını anlatan von der Leyen, bunun küresel yatırım programı, insani yardım ve stratejik ortaklıklar gibi alanları içereceğini belirtti.

Von der Leyen, "Genişleme sadece siyasi bir hedef değil, aynı zamanda temel bir öncelik. Genişleme, Avrupa'nın istikrarı ve refahına stratejik bir yatırımdır. Bu nedenle, aday ülkelere küresel Avrupa fonunun tüm araçlarını sunacağız." dedi.

Ukrayna'yı desteğe devam edeceklerini anlatan von der Leyen, "Ukrayna için 100 milyar avro ayırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, yeni bütçede özel bir kriz mekanizması da yer alacağını belirterek, "Krizlerden dersimizi aldık. Yaklaşık 400 milyarlık bir ateş gücüne sahip özel bir kriz mekanizması oluşturuyoruz. Bu, büyük bir şok yaşandığında AB'nin hızlı ve sert bir şekilde yanıt vermesini sağlayacak." diye konuştu.

Bu arada, yeni bütçenin boyutu AB toplam GSYH'sının yüzde 1,26'sına ulaşıyor.

AB'nin uzun dönem bütçesine MFF adı veriliyor.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen MFF, kaynakların, AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda dağılımını amaçlıyor. AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor.

AB'nin 2021-2027'deki toplam 1,2 trilyon avroyu bulan bütçesini ortaya koyan çerçeve, 2020 yılında belirlenmişti.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, AP onayı ve üye ülkelerin AB Konseyindeki oy birliği ile alınıyor.

Uzun vadeli AB bütçesi, üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacakları, bütçenin hangi alanlara odaklanacağı gibi konularda sert tartışmalara sahne oluyor.

AB bütçesinin denetimini, merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Savunma, Finans, Enerji, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB 2028-2034 Bütçesi: 2 Trilyon Euro - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Korkunç ölüm Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu Korkunç ölüm! Küçük çocuk dolaba kuşakla asılı halde bulundu
Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı Beyaz Saray Ön Girişi Geçici Olarak Kapatıldı
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı Safari aracını kullanırken baygınlık geçirdi, park halindeki arabalara çarptı
İstanbul’da 15 Temmuz anması Üst düzey isimler katıldı İstanbul'da 15 Temmuz anması! Üst düzey isimler katıldı
15 Temmuz’un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi 15 Temmuz'un yıldönümünde tüm camilerden sela sesleri yükseldi
Yalova’da arazi yangını Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi Yalova'da arazi yangını! Köy halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi
Kocaeli’ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı Kocaeli'ndeki kazada 5 kişinin ölümüne neden olan şoför tutuklandı

18:22
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
17:42
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
17:19
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
14:46
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü ’’Ahrazım’’ açıklaması gazetecileri şaşırttı
Bahçeli, DEM heyetiyle görüştü! ''Ahrazım'' açıklaması gazetecileri şaşırttı
09:16
Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi
09:08
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
09:05
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş
08:48
Adnan Oktar’ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
08:33
Simge Sağın’a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
08:23
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayıp teşekkür etti
Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
08:13
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
07:54
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 19:27:22. #7.13#
SON DAKİKA: AB 2028-2034 Bütçesi: 2 Trilyon Euro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.