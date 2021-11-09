Üye Girişi
AB, seyahat listesini daralttı - Son Dakika

AB, seyahat listesini daralttı

09.11.2021 13:45
AB, seyahat listesini daralttı

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden Ukrayna ve Singapur'u çıkardı.

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler listesinden Ukrayna ve Singapur'u çıkardı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, AB ülkelerine zorunlu olmayan seyahatler için uygulanan ve kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının tavsiye edildiği ülkeleri içeren liste güncellendi.

Son güncellemeyle AB ülkeleri, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Kanada, Şili, Kolombiya, Ürdün, Kuveyt, Namibya, Yeni Zelanda, Peru, Katar, Ruanda, Suudi Arabistan, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri ve Uruguay'a yönelik seyahat kısıtlamalarını kaldırabilecek.

AB ülkelerinin vatandaşlarına seyahat izni vermesi halinde Çin'e de sınırlar açık tutulabilecek.

Güncellemeyle listeye yeni ülke eklemezken daha önce listede yer alan Ukrayna ve Singapur çıkarıldı.

AB'nin listesi, üye ülkeler için tavsiye niteliği taşıyor ve bağlayıcılığı bulunmuyor. Söz konusu liste, iki haftada bir güncelleniyor.

Listedeki ülkelerden AB'ye turistik seyahatlere izin verilebilirken, yolculara test ve karantina gibi bazı ek tedbirler uygulanabiliyor.

Listede yer almayan ülkelere, AB ülkelerinin seyahat kısıtlamaları ise devam ediyor.

AB, Mart 2020'de salgının yayılmasını engellemek için zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırmıştı.

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Singapur, Ukrayna, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, seyahat listesini daralttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var 14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı 14:31 Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı 14:26 Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı
Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım 14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak 14:21 Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi 14:04 Tapu memurlarının dikkati sonucu 15 milyon liralık dolandırıcılık engellendi
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi 13:44 Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı! 13:28 Suriye'de 6 muhalif grup Üçüncü Kolordu adıyla toplandı!

Son Dakika Haberleri
14:45 Elmalı davasında anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi
14:42 Son dakika! Kocaeli'de servis minibüsü dere yatağına uçtu, çok sayıda yaralı var
14:40 Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz
14:30 Kemalpaşa Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
14:28 EPDK'nın hizmet binası açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni nükleer santral inşaatlarının sinyalini verdi
14:28 İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi
14:25 Son Dakika: A Milli Takım'da Cengiz Ünder kadrodan çıkartıldı
14:22 Kılıçdaroğlu: Büyükelçiliklere yazı yazdım
14:20 Vatandaşın elektrik faturası yıllık 930 milyon lira azalacak
14:08 Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi
Elmalı davasında anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi Elmalı davasında anne ve üvey babaya 70'er yıl hapis cezası istendi         
14:46
Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz Karadeniz için yeni müjde Bakan Dönmez'den geldi: Gün sayıyoruz         
14:40
İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi İçişleri Bakanlığı, Meral Akşener'i düzeltti: Ali Haydar Yener suç dosyası kabarık bir güvenlik görevlisi         
14:28
Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti Salih Bademci, oyunculuğuyla izleyenleri mest etti         
14:26
Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı Dünyada sadece 30 tane bulunan 1 milyon değerindeki saati kimse farkına varmadan çaldı         
14:22
Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi Galatasaray'da dikkat çeken olay! 1 kişi kovuldu, 3 kişi emekli edildi         
14:08
14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü 14 yaşındaki kız çocuğu: Beni eve kapatıp 3 gün kemer ve tavayla dövdü         
13:59
Dünya bunu konuşuyor Dünya bunu konuşuyor "Mars'ta doğdum" diyen çocuğun anlattıkları ürküttü         
13:40
Güzel manken Ece Gürsel'den Güzel manken Ece Gürsel'den "Evlilik dışı çocuk yapar mısın?" sorusuna çok net cevap         
13:26
Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı Lütfü Türkkan'la birlikte şehit yakınına küfreden kişi de gözaltına alındı         
13:25
Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor Asgari ücret ve 3600 ek gösterge için kritik süreç önümüzdeki hafta başlıyor         
12:30
Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu Giyim tarzını beğenmediği 14 yaşındaki kızını vurması için tetikçi tuttu         
12:23
Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı Adana'da vatandaşlar evlerini tek tek satışa çıkarmaya başladı         
11:45
Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz Son Dakika! Meral Akşener'den grup toplantısında Lütfü Türkkan yorumu: Bir hata yaptı, elbette bunu mazur görecek değiliz         
10:09
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar 12 derece birden düşecek, etkili kar yağışı bekleniyor         
08:00
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu         
18:18
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2021 14:54:11. #1.13#
SON DAKİKA: AB, seyahat listesini daralttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement