AB Ülkeleri AR-GE Harcamalarını Artırdı

Ekonomi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, geçen yıl AR-GE harcamalarını 381,4 milyar avroya yükseltti.

Avrupa İstatistik Ofis (Eurostat), AB üyesi 27 ülkenin 2023 yılı toplam AR-GE harcamalarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB üyesi ülkelerinin 2022'de, 357,4 milyar avro seviyesinde olan AR-GE harcamaları, 2023'te 381,4 milyar avroya ulaştı.

Böylece, AB'nin AR-GE harcaması geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 6,7 arttı.

AB'nin 2023 AR-GE harcaması 2013 yılına kıyasla ise yüzde 57,9 artış gösterdi.

AB ülkeleri, 2023'te AR-GE'ye gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) ortalama yüzde 2,2'sini harcadı.

Özel sektör öncü

Söz konusu dönemde AR-GE harcamalarının yüzde 66'sını (253,1 milyar avro) özel sektör, yüzde 21'ini (81,7) milyar avro) yüksek eğitim kurumları, yüzde 11'ini (41 milyar avro) kamu ve yüzde 1'ini (5,5 milyar avro) kar amacı gütmeyen kurumlar yaptı.

AB üyesi ülkeler arasında 2023 yılında AR-GE harcamasının GSYH'ye oranının en yüksek olduğu ülkeler, yüzde 3,57 ile İsveç, yüzde 3,32 ile Belçika, yüzde 3,29 ile Avusturya ve yüzde 3,11 ile Almanya oldu. En düşük olduğu ülkeler ise yüzde 0,52 ile Romanya ve yüzde 0,61 ile Malta olarak tespit edildi.

AB ülkeleri arasında en fazla AR-GE harcamasını 130 milyar avro ile Almanya, 61,7 milyar avro ile Fransa, 27,9 milyar avro ile İtalya, 22,4 milyar avro ile İspanya, 22,2 milyar avro ile Hollanda, 19,8 milyar avro ile Belçika, 19,3 milyar avro ile İsveç gerçekleştirdi.