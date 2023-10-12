 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ford'un ABD'deki fabrikasında kriz! Binlerce işçi greve çıktı - Son Dakika

Ford'un ABD'deki fabrikasında kriz! Binlerce işçi greve çıktı

Son Güncelleme: 12.10.2023 03:19

Otomotiv devi Ford'un ABD'nin Kentucky eyaletindeki kamyon fabrikasında çalışan 8 bin 700 işçi greve gitti. Binlerce kişinin iş bırakması nedeniyle fabrikanın kapısına kilit vuruldu.

ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), 8 bin 700 üyesinin Ford'un Kentucky eyaletindeki kamyon fabrikasında greve gittiğini duyurdu. UAW'den yapılan açıklamada, 8 bin 700 sendika üyesi işçinin bildirim yapmadan iş bıraktığı ve Ford'un Louisville kentindeki "ikonik ve son derece karlı" kamyon fabrikasını kapattığı aktarıldı.

"FORD MESAJI ALMADI"

Grev çağrısının Ford'un sözleşme pazarlığında daha fazla ilerlemeyi reddetmesinin ardından UAW Başkanı Shawn Fain ve Başkan Yardımcısı Chuck Browning tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, "sürpriz hamlenin" UAW'nin "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan grevinde yeni bir aşamaya işaret ettiği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen UAW Başkanı Fain, "Çok nettik ve çok bekledik ancak Ford mesajı almadı." değerlendirmesinde bulundu.

"4 HAFTA SONRA ANLAYACAKLAR"

Ford ve diğer otomobil üreticileriyle adil bir sözleşme yapmanın zamanının geldiğini kaydeden Fain, "Eğer bunu anlayamıyorlarsa, 8 bin 700 işçinin bu son derece karlı tesisi kapatması, dört hafta sonra bunu anlamalarına yardımcı olacaktır." ifadelerini kullandı.

CİDDİ SONUÇLARI OLACAK

Öte yandan Ford'dan yapılan açıklamada ise UAW'nin grev çağrısı "son derece sorumsuz" olarak nitelendirildi. Ford'un sendika üyesi 57 bin çalışanın yaşam kalitesinde anlamlı ve olumlu bir fark yaratacak olağanüstü bir teklifte bulunduğu belirtilen açıklamada, kamyon fabrikasındaki grevin şirketin iş gücü, tedarikçileri, bayileri ve ticari müşterileri için ciddi sonuçları olacağı aktarıldı.

OTOMOTİV İŞÇİLERİNİN GREVİ

UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi greve gitme kararı almıştı. Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti.

Sendika, 22 Eylül'de yeni sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilmemesi nedeniyle GM ve Stellantis'e karşı grevi genişleteceklerini duyurmuştu. Bu kapsamda GM ve Stellantis'in 20 eyaletteki 38 tesisinde daha işçilerin iş durduracağı bildirilmişti.

UAW, geçen hafta da Ford Motor ve GM'de çalışan 7 bin üyesinin daha greve gideceğini, sözleşmede iyileştirmeler yapıldığı için Stellantis'te ise yeni bir grev olmayacağını açıklamıştı. Sendika, hafta başında, yaklaşık 4 bin üyesinin İsveçli Volvo Group'un bünyesindeki Mack Trucks'ın Pensilvanya, Maryland ve Florida'daki fabrikalarında grev kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Kentucky, Ford, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ford'un ABD'deki fabrikasında kriz! Binlerce işçi greve çıktı - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdı
10:43 Yükselişini sürdüren dolar 28 liraya koşuyor
10:31 Öğrencilerin beklediği haber geldi! Burs ve kredi başvuruları başladı
09:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası Tarım Kredi ve zincir marketler indirim kararı aldı
09:48 Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi! Düğün yerine yardım konseri düzenlediler
09:37 Arabasına aldığı kız öğrencisini istismar edip "Büyüklük sende kalsın, özür dilerim" diyen antrenör tutuklandı
09:37 Biden'ın "kafası kesilmiş çocuk" iddiasına Beyaz Saray'dan yalanlama
09:07 İsrail: Henüz karar vermedik ancak kara harekatına hazırlanıyoruz
08:59 Şirketleri kurşunlanan Engin ve Dilan Polat çifti konuştu: Mağduruz
08:21 Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı aşk yaşamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2023 11:19:03. #1.12#
SON DAKİKA: Ford'un ABD'deki fabrikasında kriz! Binlerce işçi greve çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement