ABD'den Türkiye'ye Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolü nedeniyle teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'den Türkiye'ye Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolü nedeniyle teşekkür

04.08.2022 08:29
ABD'den Türkiye'ye Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolü nedeniyle teşekkür

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türkiye'nin Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolünü övdü ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Ukrayna tahılını Karadeniz'den dünya pazarına ulaştırma girişimindeki çabası için Türkiye'ye teşekkür etti. Amerikan CNN kanalına verdiği demeçte Greenfield, "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres) ve Türk hükümetini bu girişimin ilerletilmesine katkılarından dolayı takdir etmeme izin verin" dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, "Bu girişim ilerleyecek ve bu 16 gemide bulunan 20 milyon ton tahılı piyasaya sürebileceğiz. Bu çabayı desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Greenfield, tahıl anlaşmasının imzalanmasının hemen ardından Odessa limanını bombalayan Rusya'ya karşı eleştirilerini yineledi.

27 TEMMUZ'DA FAALİYETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında 'Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi' imzalanmıştı. Karadeniz'den tahıl ürünlerinin emniyetli sevki için oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi, 27 Temmuz'da İstanbul'daki Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde faaliyete geçmişti. Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin denetlemelerinin tamamlamalarının ardından Razoni isimli gemi dün öğleden sonra İstanbul'dan ayrılarak Marmara Denizi'ne geçmişti.

YORUMLAR
500
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı... Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den görevlilerin yer aldığı 20 kişilik ekibin Karadeniz girişinde demirleyen mısır yüklü Razoni adlı... Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'dan gelen gemiyi denetlemek üzere yola çıktı (1) Müşterek Koordinasyon Merkezi temsilcileri, Ukrayna'dan gelen gemiyi denetlemek üzere yola çıktı (1)
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'den Türkiye'ye Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolü nedeniyle teşekkür - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:35 James Webb'den heyecanlandıran keşif! 35 milyar ışık yılı ötede bir galaksi görüntülendi
08:33 A Milli Basketbol Takımı'nda Ömer Faruk Yurtseven krizi! Kampa izinsiz olarak katılmadı
08:29 ABD'den Türkiye'ye Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolü nedeniyle teşekkür
08:13 İşte yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un akademik kariyeri
07:28 Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy yeni ÖSYM Başkanı oldu
03:02 Aleyna Tilki, Selda Bağcan ile düet yaptı: Şu an bacaklarım titriyor
02:44 Bursa'da maske uyarısı yapan doktora saldırı!
00:31 Akaryakıt istasyonunda ateşlediği çakmak ATV'yi çayır cayır yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
00:01 Emniyet güçleri baskın yapmıştı! İşte KPSS sorularıyla Türkiye'nin gündemine oturan Yediiklim Yayınevi hakkında tüm merak edilenler
23:59 KPSS skandalından sonra görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün ilk kez konuştu: İtibar suikastı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 08:41:37. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'den Türkiye'ye Ukrayna tahılının nakliyesindeki rolü nedeniyle teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement