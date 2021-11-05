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ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler - Son Dakika

ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler

05.11.2021 00:49

Yerli ve milli İHA ve SİHA'lar şu ana kadar 13 ülkeye ihraç edilirken bu durum ABD'de bazı senatörleri mutsuz etti. ABD Savunma Bütçe Tasarısı görüşmelerinde yaptırım çağrısı yapan senatör Bob Menendez, "Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın. Türk SİHA'larının satışı tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı, barış ve insan hakları için büyük bir tehdittir. ABD, bu İHA ve SİHA'larda kullanılan parçaları Türkiye'ye satmamalı." ifadelerini kullandı.

Libya'dan Dağlık Karabağ'a, Suriye'nin kuzeyinden yurt içi operasyonlara kadar kendini sahada ispatlayan yerli üretim İHA ve SİHA'lar dünyanın dilinden düşmezken bir yandan da bazı ülkeleri tedirgin ediyor. 13 ülkeye ihraç edilen Türk SİHA ve İHA'larıyla ilgili mesnetsiz suçlamalarda bulunan ABD'li senatör Bob Menendez, Türkiye'ye yaptırım önerisinde bulundu.

"BÜYÜK BİR TEHDİT"

ABD Savunma Bütçe Tasarısı görüşmelerinde söz alan Demokrat Parti senatörlerinden Bob Menendez, "Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın. Türk SİHA'larının satışı tehlikeli, istikrarsızlaştırıcı, barış ve insan hakları için büyük bir tehdittir. ABD, bu İHA ve SİHA'larda kullanılan parçaları Türkiye'ye satmamalı." diyerek yaptırım çağrısında bulundu.

ABD'de Türk SİHA'ları tedirginliği! Senatörün talepleri korkusunu gözler önüne serdi
Bob Menendez

YILLAR ÖNCEKİ IRKÇI TAVRI UNUTULMADI

Menendez, 2010 yılında diplomat Matt Bryza'nın ABD'nin Bakü Büyükelçisi olmasını engelleyen isimdi. Gerekçe ise Bryza'nın Türk asıllı Zeyno Baran'la evli olmasıydı. Eşi Türk olan birinin Azerbaycan'da Ermenistan'a karşı daha aktif tavır sergileyeceğinden ürken Menendez, Türklere karşı ırkçı tavrının ilk işaretini o dönemde vermişti.

F-35'LERİN YUNANİSTAN'A VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİ

Türkiye'yle ilgili yaptığı açıklamalarla tanınan Menendez, geçtiğimiz aylarda da F-35'lerin Yunanistan'a verilmesini istemişti.

ABD'de Türk SİHA'ları tedirginliği! Senatörün talepleri korkusunu gözler önüne serdi
ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler

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Son Dakika Ekonomi ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD'li senatörler tedirgin! Türk SİHA'ları için yaptırım talep ettiler - Son Dakika
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