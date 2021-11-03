ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu her fırsatta ifade eden ABD, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla birlikte yaptırım kararı almıştı.

3 CUMHURİYETÇİ SENATÖRDEN YASA TASARISI TEKLİFİ

S-400'ler sebebiyle CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD'nin bu kararıyla çelişkili bir adım atıldı. ABD'li üç Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz, Todd Young ve Roger Marshall, bazı ülkelerin CAATSA yaptırımından muaf tutulması için bir yasa tasarısı teklifi sundu.

AVUSTRALYA, JAPONYA VE HİNDİSTAN'IN YAPTIRIMLARDAN MUAF TUTULMASI İSTENDİ

Senatörlerin hazırladığı yasa tasarısında ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın da yer aldığı Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'nun CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması istendi. Rusya ile savunma iş birliği yapan ya da teknoloji satın alan ülkelere uygulanan yaptırımların bu üç ülkeye 10 yıl boyunca uygulanmaması talep edildi.

"HİNDİSTAN, ÇİN'E KARŞI ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİKİMİZ"

Türkiye'ye uygulanan yaptırımların yakın bir zamanda Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Hindistan'a uygulanmamasını isteyen siyasetçiler, "Hindistan, Çin'e karşı önemli bir müttefikimiz" açıklamasını yaptı. Henüz teklifin yıllık savunma bütçesine dahil edilip edilmeyeceği bilinmezken, Cruz, "Şu an Başkan Biden için böyle bir karar almak için doğru bir zaman değil. Eğer yaptırım uygulanırsa Çin'in agresifliğine karşı ortak hedefimize ulaşamayız ve Hindistan'ı Rusya'ya daha da bağımlı hale getiririz" dedi.

"RUSYA İLE İŞ YAPMAYA DEVAM EDERLERSE O ZAMAN BAŞKA BİR KONU GÜNDEME GELİR"

Hindistan'ın önde gelen medya kuruluşu The Hindu'ya konuşan bir Cumhuriyetçi yetkili ise, "Çin'le mücadele Hindistan merkezde yer alıyor. Hindistan, bu dört ülke arasında Çin'le sınır paylaşan tek ülke, Çin'le savaşarak asker kaybeden tek ülke" dedi. Fakat aynı yetkili, "Ben 2033-2034'e kadar bekleme taraftarıyım. Eğer o zaman da Hindistan Rusya ile iş yapmaya devam ederse o zaman başka bir konu gündeme gelir" diyerek yaptırımlar için beklenmesi gerektiğini dile getirdi.