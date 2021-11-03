Üye Girişi
ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın - Son Dakika

ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın

03.11.2021 10:28

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla beraber ABD ile ciddi bir kriz yaşanmış ve Türkiye'ye CAATSA yaptırımları uygulanmıştı. Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD'nin 3 Cumhuriyetçi senatörü tarafından hazırlanan yasa tasarısı teklifi yeni bir kriz yaratacak. Çünkü teklifte Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması istenmekte.

Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu her fırsatta ifade eden ABD, Ankara'nın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla birlikte yaptırım kararı almıştı.

3 CUMHURİYETÇİ SENATÖRDEN YASA TASARISI TEKLİFİ

S-400'ler sebebiyle CAATSA (ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD'nin bu kararıyla çelişkili bir adım atıldı. ABD'li üç Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz, Todd Young ve Roger Marshall, bazı ülkelerin CAATSA yaptırımından muaf tutulması için bir yasa tasarısı teklifi sundu.

AVUSTRALYA, JAPONYA VE HİNDİSTAN'IN YAPTIRIMLARDAN MUAF TUTULMASI İSTENDİ

Senatörlerin hazırladığı yasa tasarısında ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın da yer aldığı Dörtlü Güvenlik Diyaloğu'nun CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması istendi. Rusya ile savunma iş birliği yapan ya da teknoloji satın alan ülkelere uygulanan yaptırımların bu üç ülkeye 10 yıl boyunca uygulanmaması talep edildi.

ABD'li 3 senatörden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın

"HİNDİSTAN, ÇİN'E KARŞI ÖNEMLİ BİR MÜTTEFİKİMİZ"

Türkiye'ye uygulanan yaptırımların yakın bir zamanda Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Hindistan'a uygulanmamasını isteyen siyasetçiler, "Hindistan, Çin'e karşı önemli bir müttefikimiz" açıklamasını yaptı. Henüz teklifin yıllık savunma bütçesine dahil edilip edilmeyeceği bilinmezken, Cruz, "Şu an Başkan Biden için böyle bir karar almak için doğru bir zaman değil. Eğer yaptırım uygulanırsa Çin'in agresifliğine karşı ortak hedefimize ulaşamayız ve Hindistan'ı Rusya'ya daha da bağımlı hale getiririz" dedi.

"RUSYA İLE İŞ YAPMAYA DEVAM EDERLERSE O ZAMAN BAŞKA BİR KONU GÜNDEME GELİR"

Hindistan'ın önde gelen medya kuruluşu The Hindu'ya konuşan bir Cumhuriyetçi yetkili ise, "Çin'le mücadele Hindistan merkezde yer alıyor. Hindistan, bu dört ülke arasında Çin'le sınır paylaşan tek ülke, Çin'le savaşarak asker kaybeden tek ülke" dedi. Fakat aynı yetkili, "Ben 2033-2034'e kadar bekleme taraftarıyım. Eğer o zaman da Hindistan Rusya ile iş yapmaya devam ederse o zaman başka bir konu gündeme gelir" diyerek yaptırımlar için beklenmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın

Tam Gemi Şok Denemeleri, Avustralya, Türkiye, India, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları 10:19 Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı 10:15 Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış 10:07 Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu 10:06 Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi 09:38 Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar 08:27 Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı 07:56 Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra 07:21 İsrail'den skandal paylaşım! Önce Erdoğan-Biden görüşmesini tiye aldılar, sonra "siber saldırı" dediler

Son Dakika Haberleri
10:28 ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın
10:26 Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek
10:18 Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları
10:15 Ali Koç ve Vitor Pereira arasında gerilim yaşandı
10:08 Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı
10:07 Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış
10:06 Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi
10:06 Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu
10:04 Bugünkü altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar?
09:42 15 kızıl geyik avı davasında ara karar! Yürütme durduruldu
Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek         
10:26
Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı         
10:17
Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı Yemeğini yerken başına çarpan tenteyle neye uğradığını şaşırdı         
10:08
Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi Volkan Demirel'in eşinden Yeşilçam temalı doğum günü partisi         
10:07
Bugünkü altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Bugünkü altın fiyatları! Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar?         
10:04
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi Türkiye'nin savaş meydanlarındaki başarısı sonrası Putin kurmaylarına SİHA talimatı verdi         
08:07
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt CHP'li Aytuğ Atıcı, Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri hakkında sert konuştu: Hadi oradan hoşt         
22:30
Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu Gizlilik kararı kaldırıldı, Reza Zarrab'ın ABD'de nasıl serbest kaldığı belli oldu         
22:15
Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirildi         
18:05
16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı 16 yaşında anne olan kadın kızıyla yan yana geldi, görenler gözlerine inanamadı         
17:24
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı Konuşanlar'ın Hasan Can Kayası 2,5 yıllık aşk yaşadığı Sultan San'la ayrıldı         
14:30
9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi 9 yaşındaki kız çocuğu 20 bin TL karşılığında 55 yaşındaki adamla evlendirildi         
14:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 10:38:02. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'li senatörlerden ortalığı karıştıracak teklif: Türkiye'ye uygulanan CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan ve Japonya'ya uygulanmasın - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement