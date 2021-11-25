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ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Türkiye'ye nefes aldırabilir! - Son Dakika

ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Türkiye'ye nefes aldırabilir!

25.11.2021 13:12

ABD merkezli CNN International, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Ankara ziyaretini, dikkat çeken bir analizle okuyucularına aktardı. Haberde, bu hamlenin Türkiye'nin ekonomisi için kur krizi karşısında bir can yeleği etkisi yaratabileceği belirtildi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın dün Ankara'ya yaptığı ziyaret uluslararası basının gündeminde.

ABD merkezli CNN International, Al Nahyan'ın Türkiye'ye gelişini, "Veliaht Prens'in Türkiye ziyareti ABD sonrası Orta Doğu'yla ilgili ne anlatıyor" başlıklı bir analiz haberle okuyucularına duyurdu. İdeolojik olarak karşı saflarda yer alan iki bölgesel gücün bir araya geldiğine dikkat çekilen haberde, Veliaht Prens Al Nahyan'ın yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez Ankara'yı ziyaret ettiği belirtildi.

CAN YELEĞİ ETKİSİ

Karşılama töreninden saatler sonra, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye için 10 milyar dolarlık yatırım fonu açıkladığını vurgulayan haber, bu hamlenin Türkiye'nin sallantıda olan ekonomisi için kur krizi karşısında bir can yeleği etkisi yaratabileceğini aktardı.

BÖLGEDE DEĞİŞİM ETKİSİ YARATACAK

Haberde, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki rekabetin, bölgedeki en ölümcül savaş alanlarında, Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesinde rol oynadığı belirtildi. İki ülke ilişkileri arasındaki yumuşamanın, bölge için de benzer bir değişim etkisi yaratabileceği savunuldu.

İKİ ÜLKEYİ SORUNLAR YAKLAŞTIRDI

Ekonomik sorunlar, bölgedeki istikrarsızlık ve pandeminin iki ülkeyi birbirine yakınlaştırdığı belirtilirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevde kalmak için Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelecek yatırıma fazlasıyla ihtiyaç duyduğu öne sürüldü.

BAE LİDERLİĞE SOYUNDU

Haberde, ABD başkanlarının Orta Doğu'dan ziyade Asya'ya daha fazla odaklanmaya başladığı ifade edilirken, bölgedeki kilit liderlerin kendilerini korumak için daha fazla çaba göstermeye ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu kapsamda bölgenin daha güvenli olması için liderliğe soyunduğu belirtildi.

ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Türkiye'ye nefes aldırabilir!

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Son Dakika Ekonomi ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Türkiye'ye nefes aldırabilir! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD medyası BAE Prensi'nin Türkiye ziyaretini yorumladı: Türkiye'ye nefes aldırabilir! - Son Dakika
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