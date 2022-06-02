ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var - Son Dakika
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ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var

02.06.2022 22:01

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımları genişletti. Hedefine ise Putin'e yakın olan Rus elitleri ve Putin ile bağlantısı olan yatlar hedef alındı. Ayrıca yaptırım listesinde Putin'in denizaşırı mal varlıklarını yönettiği öne sürülen Sergey Roldugin, Avrupa'nın en zenginlerinden olarak bilinen God Nisanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da yer aldı.

Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine Rusya'ya uygulanan yaptırımları genişleterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olan Rus elitlerini hedef alan yeni yaptırımları duyurdu. Hazine Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen yeni yaptırımlar ile Rusya'nın mevcut yaptırımların etkisinden kaçmasını engellemenin amaçladığı belirtildi.

PUTİN DAHİL RUSLARIN ELİTLERİ HEDEF ALINDI

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, Putin de dahil olmak üzere yeni yaptırımların Rusya'nın elitlerini hedef aldığı aktarılarak, "Bugünkü eylem, Kremlin ile uyumlu bir yat komisyoncusunu, önde gelen birkaç Rus hükümet yetkilisini ve Başkan Putin'in yat servetinin koruyucusu olan yakın bir ortağını hedef alıyor" dedi.

LİSTEDE ROLDUGİN DE VAR

Bakanlık yaptırım uygulanan isimler arasında, Putin'in kızlarından birinin vaftiz babası ve denizaşırı mal varlıklarını yönettiği iddia edilen Sergei Roldugin ile eşi Elena Yuryevna Mirtova, bir Rus uçak şirketinin Başkanı Yury Slyusar, Ulaştırma Bakanı Vitaly Savelyev, Kalkınma Bakanı Maxim Reshetnikov, İnşaat, İskan ve Kamu Hizmetleri Bakanı Irek Envarovich Faizulin ve Başbakan Yardımcısı Dmitriy Yuryevicg Grigorenko'nun yer aldığını belirtti.

ZAHAROVA'YA DA YAPTIRIM YAPILACAK

Açıklamada, Avrupa'nın en zenginlerinden olarak bilinen God Nisanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Severgroup'un Başkanı ve Rusya'nın en zengin milyarderlerinden olan Alexey Mordashov ve ilişkili aile üyelerinin de yaptırıma tabi tutulduğu belirtildi.

PUTİN'İN GEZİYE ÇIKTIĞI YATLAR DA HEDEFTE

Bakanlık, Rusya Bayraklı "Graceful" ve Cayman Adaları Bayraklı "Olympia" adlı iki lüks yatı, Putin ile bağlantılı olan bir mülk olarak tanımladı. Bakanlık, Putin'in bu yatlarla çok sayıda geziye çıktığını belirtti. Yatlarla ilgili yaptırımların devamı olarak, Shellest ve Nega adlı iki yat daha hedef alındı. Yaptırım listesinde Imperial Yachts SARL adlı firma ve Başkanı Evgeniy Borisovig Kochman da yer aldı

"YOZLAŞMIŞ SİSTEMLERİ İFŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson yaptığı açıklamada, "Başkan Putin de dahil olmak üzere Rusya'nın seçkinleri, zenginliklerini ve lüks varlıklarını saklamak, taşımak ve korumak için karmaşık destek ağlarına güveniyor. Bugünkü eylem, Hazine'nin bu haksız çıkarları korumaktan ve sürdürmekten sorumlu olanların peşinden gidebileceğini gösteriyor. Yaptırımlarımızı uygulamaya ve Başkan Putin ve seçkinlerinin kendilerini zenginleştirdiği yozlaşmış sistemleri ifşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

ABD TİCARET BAKANLIĞI'NDAN RUS VE BELARUSLU 71 ŞİRKETE YAPTIRIM

ABD Ticaret Bakanlığı ise, Rusya ve Belarus'tan 71 şirketin ABD'den teknolojik ürün almasını engelleyerek, Rus ordusunun saldırganlığı sürdürmek için ihtiyaç duyduğu teknolojilere erişiminin kısıtlandığını belirtti.

ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var
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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ABD'nin yeni yaptırım hedefinde Putin'e yakın olan Rus elitleri var - Son Dakika
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