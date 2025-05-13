ABD-Suudi Arabistan'dan Tarihi Silah Anlaşması - Son Dakika
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Ekonomi

ABD-Suudi Arabistan'dan Tarihi Silah Anlaşması

ABD, Suudi Arabistan ile 142 milyar dolarlık silah satış anlaşması imzalandı. Önemi vurgulandı.

13.05.2025 19:36
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ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri yaklaşık 142 milyar dolar olan "tarihteki en büyük silah satış anlaşması" imzalandığı bildirildi.

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, ülkede 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu kapsamda yapılan ilk anlaşmalarla ABD'nin enerji güvenliğinin, savunma sanayisinin, teknoloji liderliğinin ve küresel altyapı ile kritik minerallere erişiminin güçlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, anlaşmaların her iki ülke için de tarihi ve dönüştürücü nitelikte olduğu, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ortaklığın yeni bir "altın çağını" temsil ettiği kaydedildi.

ABD ve Suudi Arabistan'ın "tarihteki en büyük silah satış anlaşmasını" imzaladığı belirtilen açıklamada, anlaşmanın değerinin yaklaşık 142 milyar dolar olduğu, Suudi Arabistan'a Amerikan savunma şirketlerinden son teknoloji savaş ekipmanları ve hizmetlerinin sağlanacağı aktarıldı.

Açıklamada, tamamlanması planlanan satışların, hava kuvvetlerinin geliştirilmesi ve uzay kabiliyetleri, hava ve füze savunması, deniz ve kıyı güvenliği, sınır güvenliği ve kara kuvvetlerinin modernizasyonu ile bilgi ve iletişim sistemlerinin güncellenmesi olarak beş kategoriye ayrıldığı kaydedildi.

Anlaşmanın ayrıca Suudi silahlı kuvvetlerinin kapasitesini geliştirmek için kapsamlı eğitim ve desteği de içerdiği belirtilen açıklamada, "Bu anlaşma, Amerikan sistemleri ve eğitimi temelinde Suudi Arabistan'ın savunmasına ve bölgesel güvenliğine önemli bir yatırımı temsil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Enerji alanında iş birliği anlaşması imzalandı

ABD Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı arasında enerji alanında işbirliğine yönelik bir anlaşmanın da imzalandığı belirtilen açıklamada, bu anlaşmayla enerji altyapısının inovasyonu, geliştirilmesi, finansmanı ve dağıtım potansiyelinin incelenmesine odaklanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Suudi Arabistan Sanayi ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı ile ABD Enerji Bakanlığının madencilik ve mineral kaynakları alanında işbirliği yapmak üzere bir mutabakat zaptı imzaladığı da belirtildi.

Ayrıca, NASA ve Suudi Uzay Ajansı'nın NASA'nın Artemis II test uçuşunda yer alacak bir küp uydu (CubeSat) için anlaşma imzaladığı kaydedilen açıklamada, ABD'li hava yollu şirketlerinin ABD'ye uğramadan Suudi Arabistan ile üçüncü ülkeler arasında kargo taşımasına imkan sağlamak amacıyla Hava Taşımacılığı Anlaşması'nın modernizasyonu için de anlaştığı bildirildi.

İki ülke arasında kaydedilen en büyük ticari anlaşma seti

Suudi Arabistan'da sağlanan yatırım anlaşmalarından bazılarına da yer verilen açıklamada, Suudi şirketi DataVolt'un, ABD'de yapay zeka veri merkezleri ve enerji altyapısına 20 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı aktarıldı.

Açıklamada, Google, DataVolt, Oracle, Salesforce, AMD ve Uber'in her iki ülkede dönüştürücü teknoloji yatırımları için toplam 80 milyar dolarlık yatırım taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

Hill International, Jacobs, Parsons ve AECOM gibi Amerikan şirketlerinin, Kral Selman Uluslararası Havalimanı, Kral Selman Parkı gibi önemli altyapı projeleri inşa ederek toplamda 2 milyar dolarlık hizmet ihracatı sağlayacağı belirtilen açıklamada, diğer büyük ihracat kalemleri arasında GE Vernova'nın 14,2 milyar dolarlık gaz türbini ve enerji çözümleri ile AviLease için 4,8 milyar dolarlık Boeing 737-8 yolcu uçaklarının bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, sağlık sektöründe de Shamekh IV Solutions'ın Michigan'da yüksek kapasiteli bir serum üretim tesisi de dahil olmak üzere toplam 5,8 milyar dolarlık yatırım yapacağı kaydedildi.

Toplam yatırım paketinin 600 milyar doların üzerine çıktığı aktarılan açıklamada, bunun "iki ülke arasında kaydedilen en büyük ticari anlaşma seti" olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük ticaret ortaklarından biri olduğu belirtilen açıklamada, ülkenin ABD'ye doğrudan yatırımının 2023'te 9,5 milyar dolar olduğu, bu yatırımların ulaşım, gayrimenkul ve otomotiv sektörlerinde yoğunlaştığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki mal ticaretinin ise 2024'te 25,9 milyar dolara ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

    Kaynak: AA

    Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Madencilik, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Savunma, Enerji, Uzay, Son Dakika

    Son Dakika Ekonomi ABD-Suudi Arabistan'dan Tarihi Silah Anlaşması - Son Dakika

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