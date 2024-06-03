ABD Ticaret Bakanlığı, Orta Asya Kamu Özel Sektör İş Birliği Çalıştayı İstanbul'da Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Ticaret Bakanlığı, Orta Asya Kamu Özel Sektör İş Birliği Çalıştayı İstanbul'da Tamamlandı

ABD Ticaret Bakanlığı, Orta Asya Kamu Özel Sektör İş Birliği Çalıştayı İstanbul\'da Tamamlandı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen Çoklu Taraflı Gelişim Programı (CLDP) Orta Asya Kamu Özel Sektör İş Birliği Çalıştayı tamamlandı. Çalıştaya Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'dan üst düzey temsilciler katıldı. Katılımcılara, KÖİ Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın'ın liderliğinde uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip, sözleşme yönetimi, projelerin yatırımcı tanıtımları ve uyuşmazlıkların çözümü gibi başlıklarda eğitimler verdi. Çalıştayda, Türkiye'nin başarılı PPP örneklerinden Avrasya Tüneli'ne yönelik ziyaret de gerçekleştirildi.

03.06.2024 12:11
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ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen Çoklu Taraflı Gelişim Programı (CLDP) Orta Asya Kamu Özel Sektör İş Birliği Çalıştayı tamamlandı.

Kamu Özel Sektör İş Birliği Araştırma Merkezi'nden (KÖİ) yapılan açıklamaya göre, KÖİ alanındaki deneyimlerin paylaşılması adına her yıl farklı ülkede düzenlenen ve bu yıl İstanbul'un ev sahipliği yaptığı çalıştaya, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Katılımcılara, KÖİ Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın'ın liderliğinde uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip, sözleşme yönetimi, projelerin yatırımcı tanıtımları ve uyuşmazlıkların çözümü gibi başlıklarda eğitimler verildi.

Ulaştırma alanında Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı, Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul otoyolu; sağlık alanında ise şehir hastaneleri projeleri hakkında proje sunumları ve bilgiler, katılımcılarla paylaşıldı.

Avrasya Tünel'i ziyaret edildi

Çalıştayda, Türkiye'nin başarılı PPP örneklerinden Avrasya Tüneli'ne yönelik ziyaret de gerçekleştirildi. Ziyarette Dr. Ersin Arıoğlu müzesi gezilirken, KÖİ modeli ve kamu hizmet kalitesi ilişkisinin anlatıldığı bölümde, tünelde gerçekleşen kazalara müdahale süresinin 2 dakikadan daha az bir sürede gerçekleştirilmesi, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KÖİ Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Eyüp Vural Aydın, farklı ülkelerden örneklerin değerlendirildiği ve Türkiye'deki başarılı uygulamaların ele alındığı çalıştay süresince işbirliği ve bilgi paylaşımının teşvik edildiğini belirtti.

Aydın, "Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü tecrübe ile Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan, Türk şirketlerle birebir görüşmeler ve proje geliştirme toplantıları yapma talebinde bulundu. Bu firmalarımız için önemli bir fırsat. KÖİ Araştırma Merkezi olarak, benzer çalıştayları devam ettirmeye ve ülkemiz firmalarına fırsatlar sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ABD Ticaret Bakanlığı, Orta Asya Kamu Özel Sektör İş Birliği Çalıştayı İstanbul'da Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Ticaret Bakanlığı, Orta Asya Kamu Özel Sektör İş Birliği Çalıştayı İstanbul'da Tamamlandı - Son Dakika
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