Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha önce yaptığı açıklamada, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz 'de faaliyetlerine başlamasının planlandığını bildirmişti.

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görevi için geri sayım başladı - Son Dakika

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