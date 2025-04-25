Açık Otoparklar Afet Toplanma Alanı Olmalı

Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, İstanbul'da yaşanan son depremi ve şehirleşmenin ulaştığı yoğunluğu değerlendirerek, açık otoparkların afet toplanma alanı olarak kullanılabilmesi için çağrıda bulundu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da yaşanan son depremin, şehirlerin artan yoğunluğuna ve plansız yapılanmasına dikkati çektiği, afet anında güvenli alana ulaşmada zorlukların yaşandığı belirtildi.

Yoğun trafik ve plansız bireysel hareketlerin, arama-kurtarma ile acil müdahale ekiplerinin sahaya ulaşmasını engellediği ve afetin etkilerini artırabileceği gerçeğine işaret ettiği dile getirilen açıklamada, söz konusu sorunların, çözüm gereksinimini daha da acil hale getirdiği vurgulandı.

"Açık otoparklar afet durumlarında toplanma alanı olarak değerlendirilmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBFED Başkanı Bakırtaş, Türkiye genelindeki yüzbinlerce metrekarelik açık otopark alanlarının, afet durumlarında toplanma alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu alanlar çevresel güvenlik açısından risk taşımamaktadır. Kolay erişilebilir ve hızlı tahliye edilebilir özelliklere sahip alanlardır." dedi.

AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kamu otoritelerine, açık otopark alanlarının resmi afet toplanma alanı olarak sınıflandırılması çağrısında bulunan Bakırtaş, şöyle devam etti:

"Valilikler, belediyeler ve ilgili yerel yönetimler, bu alanların konumlarını haritalandırarak dijital afet yönlendirme sistemlerine entegre etmelidir. İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, açık otopark sahipleri ile kamu arasında yapılacak ortak protokollerle bu alanların afette halkın hizmetine sunulması sağlanmalıdır. Bizler, araç satış sonrası hizmetlerini kapsayan geniş bir sektör olarak, bu konuda üzerimize düşen her türlü göreve hazırız."

Serkan Bakırtaş, "Yerli ve milli dayanışmanın bir parçası olarak tüm otopark işletmecilerini bu çağrıya destek vermeye davet ediyorum. Artık çözüm zamanı. Açık otoparklar sadece araçlar için değil, insanlar için de güvenli limanlara dönüşmelidir." ifadesini kullandı.

Bakırtaş, atılacak adımların sadece deprem değil, yangın, sel, terör ve diğer acil durumlar için de toplumun güvenli bir şekilde organize olmasını sağlayacağını sözlerine ekledi.