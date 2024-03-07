Adalet Bakanı Tunç: Türkiye'ye gelen yabancı sermaye sayısı açıklandı

Adalet Bakanı Tunç yabancı sermaye sayısı açıkladı
ZONGULDAK - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'da yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yabancı sermaye sayısını ve Türk ekonomisine kattığı destek miktarını açıkladı.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bir firmanın Arge merkezi açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Törende konuşan Bakan Tunç, konuşmasında hukuki güvenlik ve öngörülebirlik olmadığı yönündeki söylemlere tepki gösterdi. Türkiye'deki yabancı sermaye sayısını ve ülke ekonomisine sağladığı destek miktarlarını da açıklayan Tunç, 'Birileri Türkiye'den hukuki güvenlik yok. Öngörülebilir yurt yok dedik. Kara propaganda yapsa da değerli hemşehrilerimiz bu para propagandalarının hiçbir aslı ve astarı yoktur. Birkaç böyle siyasallaştırdıkları davaları öne çıkararak Türkiye'de hukuki güvenliğinin olmadığı, Türkiye'de hukuki öngörülebilirliğinin yatırım ortamının olmadığı yönündeki kara propagandalara milletimiz de inanmıyor, Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı sermaye de inanmıyorum. Rakamlar ortada. Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermaye miktarı 2002'de sadece 15 milyar dolardı. Bugün bu rakam 262 milyar doları geçti. Eğer Türkiye'de yabancı yatırımcı hukuka güvenmese, öngörülebilirlik olmasa 15 milyardan 262 milyar liraya yabancı doğrudan sermayeye çıkabilir miydi. Türkiye'de 2002'd yabancı şirket sayısı, doğrudan yabancı sermaye getiren şirket sayısı 5 bin 600. Bugün bu sayı 80 bin 500'ü aştı. Eğer Türkiye'ye güven olmasa Türkiye'de olmasa yabancı şirketler Türkiye'ye yatırım yapabilir miydi? İşte bu kara propagandayı yapanlar maalesef Türkiye'ye yabancı yatırımcı gelmesin, sanayi gelişmesin, kalkınması azaltsın ve siyaseten de zor durumda kalsın iktidar ve sırada bize gelsin diye düşünseler de milletimiz gerçekleri gördüğü için de 22 yıldan bu yana bu güvene destek verdi. Gelişmeye destek verdi. Kalkınmaya destek verdi" dedi.
Sanayi Bakanı Kacır ise, Türkiye'nin büyük bir insan kaynağı potansiyeline sahip olduğunu belirterek yatırımcıya çağrıda bulundu. Kacır, "Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kıtalar arası köprü vazifesi gören Türkiye; bölgesinin parlayan yıldızı olarak küresel bir üretim üssüne dönüşüyor. Ben de buradan bir kez daha yatırımcılarımıza seslenmek istiyorum. Türkiye'nin kapısı sizlere açık. Yatırım teşviklerimizle, planlı sanayi uygulamalarımızla, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşımla, yatırımcılarımızın yanındayız. Ülkemiz kendisine inananlara, güvenenlere hep kazandırdı ve kazandırmaya da devam edecek" dedi.
Bakanlar daha sonra bir fabrikanın temel atma törenine, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde seçim ofislerinin açılışlarına katıldı.
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