Adana'da Biber Verim Kaybı %30'a Ulaştı

18.08.2025 10:16
Aşırı sıcakların etkisiyle Adana'da kırmızı kapya biberlerde %30 verim kaybı yaşandı.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da, tarlalarda yetişen kırmızı kapya biberler, aşırı sıcak nedeniyle zarar gördü. Yüzde 30 seviyesinde verim kaybı yaşandığı belirtilen biberin, buna rağmen bahçede fiyatının 10-12 TL civarında olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'da, geçtiğimiz hafta 47,5 derece ile yaşanan son 95 yılın en sıcak günlerinde birçok tarım ürünü zarar gördü. Narenciyeler dalında yanarken merkez Seyhan, Çukurova ve Karaisalı ilçelerinde yetişen kırmızı kapya biberlerin bir kısmında yanık oluştu. Üreticiler, bu durumun rekolteyi düşürdüğünü belirterek en az yüzde 30 verim kaybı yaşadıklarını söyledi. Öte yandan, ürünlerin yanmasına rağmen salçalık kırmızı kapya biberlerin ise şu anda tarlada 10-12 liradan alıcı bulduğu belirtildi.

Biber üreticisi Hakim Özkan, "Trips denilen bir böcek biberleri istila etti. Hal böyle olunca zaten biberlerde sorun vardı bir de üstüne sıcaklar vurdu. 3 ton verim bekliyorduk ama şu an 500 kilogram anca verim alacağız" dedi.

Üretici Kenan Özkan ise virüsün biberin yapraklarına zarar verdiğini, sıcağın da biberleri yaktığını söyledi. Özkan, "Bibere bu sene böcek geldi ve yapraklar zarar gördü. Sıcaklar da biberi yaktı. Mağduriyetimiz çok fazla. Sıcaklar olmasaydı eğer biberden güzel bir verim alacaktık" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

