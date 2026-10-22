Karadeniz'de gemi trafiği kapandı, Adana'da mandalinanın dalındaki kilosu 3 liraya indi - Son Dakika
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Karadeniz'de gemi trafiği kapandı, Adana'da mandalinanın dalındaki kilosu 3 liraya indi

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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'deki gemi trafiğinin kapanması Adanalı mandalina üreticisini zora soktu. Hasadın başında dalında kilosu 8-10 liradan alıcı bulan ürün, yurt dışına gönderilemediği için 3 liraya kadar geriledi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, mandalinaların ağaçta kalabileceği uyarısında bulunarak bakanlıklardan DFİF desteği talep etti.

Adana'da hasadı süren mandalina Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ihraç edilemeyince dalında 3 liraya kadar geriledi.

Türkiye'nin mandalina ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Adana'da hasat sürüyor. Bu sene 401 bin dikili mandalina ağacından 1 milyon 165 bin ton rekolte hedefleniyor.

Okitsu, Mihowase, Early, Marisol ve Primasol cinsi erkenci mandalinalar için tarım işçileri sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek binbir emekle ürünleri topluyor ve yurdun dört bir yanına gönderiyor.

İlk hasat başladığında dalında kilogramı 8-10 liradan alıcı bulan mandalinalar, Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle gemi trafiği kapandığı için ihraç edilemeyince dalında 3 liraya kadar geriledi. Boyuna göre alıcı bulan mandalinalar en düşük 3, en yüksek ise 6-7 liradan satılıyor.

FİYAT 8-10 LİRADAN 3 LİRAYA İNDİ

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "29 Eylül'de mandalinanın kesimi, 6 Ekim'de ihracı başladı. Geçmiş yıllara göre hızlı bir kesim yok. Bu sene mandalina para etmediği için kesim çok yavaş. Rekoltemiz iyi ancak Karadeniz'deki gemi trafiği kapalı olduğu için ürettiğimiz ürünleri yurt dışına pazarlamada sıkıntı yaşıyoruz. Rusya ve Ukrayna'ya kara yoluyla tırlarla ürün gitmekte ama maliyeti çok yüksek" ifadelerini kullandı.

ÜRÜNLER AĞAÇTA KALMA TEHLİKESİNDE

Mandalinaların cinsi ve boyuna göre 3 ile 7 lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Doğan, "Ürünü istediğimiz fiyata veremiyoruz. Nakliye fiyatları belimizi büküyor. Gemi trafiği açılmadığı sürece tırlarla yani dökme suyla değirmen dönmez. Bu ürünleri dikerken yurt dışı pazarımız var diye diktik. Şu anda ürünler ağaçta kalma tehlikesi yaşıyor" diye konuştu.

Başkan Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan bu yıl özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun (DFİF) verilmesini istedi.

ÜRETİCİ: NE FİYAT VERİRLERSE KABUL EDİYORUZ

Mandalina üreticisi İbrahim Kaya ise verimin iyi olduğundan ancak fiyatların iç açıcı olmadığından bahsederek, "Ürün para etmediği için şu anda tüccara söz hakkımız yok. Malımızı ağaçtan temizlesin diye ne fiyat verirlerse kabul ediyoruz. Ürün ağaçta kaldığı zaman mahsul düşüyor. En azından malımız ağaçtan temizlensin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Dış Politikaİbrahim KayaMehmet AkınKaradenizİhracatEkonomiYüreğirGüncelTarımRusyaAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hasan Deger Hasan Deger:
    olan gene çiftçiye oldu zengin dahada zengin olacak 0 0 Yanıtla
  • MUAMMER ÖZDEMİR MUAMMER ÖZDEMİR:
    devlet geçmişte ilköğretim de okuyan öğrencilere süt, yumurta, fındık dağıtırdı. şimdi de aynı şekilde öğrencilere mandalina dağıtılamaz mı? hem üreticiler zarar görmemiş olur hem de çocuklarımız doyasıya c vitamini almış olurlar. 0 0 Yanıtla
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