Adana\'da Konut Satışları Durma Noktasına Geldi

Ekonomi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkan Yardımcısı Nihat Dizman, Adana'da günlerdir konut satılmadığını, sektörün ciddi bir duraklama dönemine girdiğini söyledi.

Nihat Dizman, inşaat maliyetlerindeki artışlarla ilgili yaptığı açıklamada, "İmkanı olan da olmayan da zam yapmaya çalışıyor. Zammın neden bu kadar fazla geldiğini anlamıyoruz. Fırsatçılık yapanlar var. Bu memleket bizim. Herkesi bu konuda biraz daha sağduyulu davranmaya davet ediyorum" diye konuştu. Daire maliyetlerinin aşırı şekilde yükseldiğini söyleyen Dizman, şöyle devam etti:

"İnsanların da alım gücünde sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Günlerdir daire soran tek kişi yok. İnsanlar, konut almakta zorlanıyor. Piyasa gerçekten kilitlendi. Seçim sonu sektörün açılmasını umut ediyoruz."

Adana'da konut satışlarında yaşanan daralmanın, vatandaşların kredi kullanmaktan kaçınmasının etkisiyle giderek arttığını belirten Dizman, "Adana'da konut sektörü, konut kredilerinin maliyetinin yükselmesi nedeniyle ciddi bir duraklama dönemine girmiş durumda. Bankaların özel projelere destek vermesi ve bu desteklerin kısa vadeli olması, konut piyasasının genel sağlığını olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar, yüksek faiz oranları nedeniyle kredi kullanmaktan çekiniyor, bu da konut fiyatlarındaki artışa rağmen talebin düşük kalmasına sebep oluyor. Türkiye genelinde konut satışlarında İstanbul'un liderliği devam ederken, Adana'da yaşanan kredi kullanımındaki düşüş, konut piyasasının genel görünümüne dair endişeleri arttırıyor. En az konut satışının gerçekleştiği iller arasında Hakkari, Ardahan ve Bayburt dikkat çeken iller olarak sıralanıyor" diye konuştu. - ADANA