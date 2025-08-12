Adana'da Limon Hasadı Aşırı Sıcaklardan Etkilendi - Son Dakika
Ekonomi

Adana'da Limon Hasadı Aşırı Sıcaklardan Etkilendi

12.08.2025 15:09
Çukurova'da sıcak hava nedeniyle limon rekoltesinde yüzde 80'e varan zarar yaşandı. TARSİM desteği talep ediliyor.

ADANA'da aşırı sıcak hava ve poyraz nedeniyle hasadı süren limonda yanıklar oluştu. Yüzde 80'e varan kayıplardan bahsedilirken, Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, rekoltede ciddi düşüş söz konusu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin limon ihracatının yüzde 80'ini karşılayan Çukurova bölgesinde, son 1 haftada hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretti. 9 Ağustos'ta 47,5 derece ile son 95 yılın en yüksek sıcaklığı kaydedildi. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle hasadı devam eden limonlarda yanıklar oluştu.

'FELAKETLER BİTMİYOR'

Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, Çukurova bölgesindeki bahçelerde büyük zarar olduğunu, bazı bahçelerde hasar oranının yüzde 80'e kadar çıktığını söyledi. İncefikir, "Bu yıl üreticiler özellikle kış aylarında eksi 8-9 dereceleri görmelerinin ardından birçok üründe rekolte azlığı yaşadı. Don olayları nedeniyle ağaçlar ciddi şekilde hasar gördü. Buna rağmen üreticiler, ağaçlarını toparlamak, ürünlerine sahip çıkmak için çok ciddi çalışmalar yaptı. Fakat felaketler bitmiyor, doğal afetler devam ediyor. Son dönemlerde Adana'da sıcaklıklar 47-48 derecelere kadar çıktı. Bu yüksek sıcaklıklara ek olarak sıcak poyraz rüzgarları da ürünlerde ciddi hasara yol açtı" dedi.

'TARSİM TARAFINDAN KARŞILANMASI GEREKİYOR'

Cahit İncefikir, "Bu yanıklar artık ekonomik anlamda değer taşımıyor. Çünkü zamanla çürümeye başlayacak. Bahçenin etrafında yayılmış durumda. Burada asıl önemli konu, üreticilerin bu zararlarının TARSİM tarafından karşılanmasıdır. Eğer üreticinin kendi hatasından kaynaklanmayan, tamamen doğal afetlere bağlı hasar varsa, bunların TARSİM tarafından karşılanması gerekiyor. Çünkü üretici, bireysel hataya bağlı olmayan aşırı sıcaklar, poyraz, dolu, fırtına gibi doğal afetlerden kaynaklanan zararlar için destek almalı. Bizim sıkıntımız, üreticilerin özellikle bu tür yanıkların, hasarların ve deformasyonların TARSİM kapsamına alınmasıdır. Üreticinin üretimini sürdürebilmesi ve tarıma devam edebilmesi için bu tip hasarların karşılanması gerekmektedir. Devletimizin bu durumda katkı sağlaması, sürdürülebilir tarımın devamı açısından büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

'CİDDİ BİR DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU'

İncefikir, "Bu yıl özellikle bazı türlerde, enterdonattan başlayarak ciddi rekolte düşüklüğü var. Mayer cinsi limonlarda da yer yer rekolte azlığı yaşanıyor. Bölgeye göre farklılık gösteriyor; bazı bölgelerde orta düzeyde, bazılarında çok az ürün var. Orta rekolte olarak nitelendirilen yerlerde bile ekonomik değeri olmayan, ağaçlarda ve ürünlerde ciddi hasarlar görülüyor. Ekonomik anlamda değerini kaybetmiş bu ürünler, üreticinin bütün yıl boyunca ilaçladığı, gübre attığı, masraf yaptığı, gecesini gündüzüne kattığı emeklerin sonucunda önemli zararlara yol açtı. Bu nedenle özellikle Silifke'den sonra 'dikenli' olarak adlandırılan limonlarda orta ve orta-üst düzeyde rekolte bekleniyor, ancak genel olarak ciddi bir düşüş söz konusu. Özellikle bu yıl rekoltesinin az olacağı tahmin edilen Mayer limonunda ciddi güneş yanıkları oluşmaya başladı. Görüldüğü gibi ağaçlarda ve ürünlerde ekonomik ömrünü yitirmiş, çok ciddi yanıklar var" dedi.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

