Adana'da Muz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Muz Hasadı Başladı

Adana'da muzun kilogram fiyatı 27 lira, üretim alanı giderek artıyor ve çiftçinin yüzü gülüyor.

08.11.2024 10:43
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Adana'da hasadına başlanan muzun kilogram fiyatı serada 27 liradan alıcı bulurken çiftçinin yüzü gülüyor.

Mersin ve Antalya'dan sonra en fazla muz üretilen il olma özelliğini taşıyan Adana'da, üreticilerin yeni gözdesi muzun yetiştirildiği sera sayısı günden güne artıyor. Adanalı çiftçiler, 2017 yılından bu yana verilen devlet destekleri sayesinde muz ekim alanını 5 yılda 75 dönümden 7 bin 558 dönüme çıkardı. Ülke genelinde üretilen 850 bin ton muzdan, yaklaşık 45 bin tonu Adana'da hasat ediliyor.

Muz ekim alanlarının artması ve yüzde 145.8'lik gümrük vergisi sayesinde ithalatın da önüne geçildi.

Öte yandan kentte 7 bin 558 dönüm alanda ekim yapılan ve hasadı başlayan muzdan yaklaşık 45 bin ton rekolte hedefleniyor. Muz hasadı sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, son yıllarda ise özellikle Akdeniz'e kıyısı bulunan illerde muz üretiminin oldukça arttığını ve ülke ihtiyacının büyük bölümünün yerli üretimle karşılanmaya başlandığını söyledi.

"Muzun kilogram maliyeti 20 lira"

Doğan, "Devlet teşvikleri muz üretiminin artmasına çok katkı sağladı. 2024 1 Ocak itibariyle muz üretimine kota konuldu. Biz şu anda ülkemizde muzda kendi kendine yeten ülkelerden biriyiz ve ihtiyacımızın tamamını karşılıyoruz. Eğer gümrük vergisi konulmasaydı muz üretimi bu kadar artmayacaktı. Fiyatlar 10 gün önce 35-36 lirayken şu anda muzun kilogram fiyatı 27 liradan alıcı buluyor. Maliyet 20 lira ve bazı muz seralarında 5 ton, bazılarında 6-8 ton verim alıyoruz" dedi.

"Adana muz üretiminde 3'üncü sırada"

Tarımsal planlama kapsamında artık muz serası kurulmadığını anlatan Doğan, "Adana'da 7 bin 558 dönüm alanda muz üretimi var. Adana ili olarak muz üretiminde 3'üncü sıradayız. Üretim planlaması yapıldığı için ve şu anda Türkiye'de üretilen muzun ülke ihtiyacını karşıladığı için muz üretimi yasaklandı. Devletimizin de desteğiyle Adana'yı yerli muz üretiminde marka ve lider bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Tarım, Yaşam, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da Muz Hasadı Başladı - Son Dakika

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