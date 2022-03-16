Aile boyu tefeciler, çeteyi de anne yönetiyor! Faiz ödemeyenlerden zorla para bile almış - Son Dakika

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi sıkıntıya düşen 52 kişiye faizle para verip, karşılığında teminatla senet ve çek alan, gününde ödeme yapmadıkları için de tehdit edip haklarında icra takibi başlatarak, 70 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik 9 Mart'ta operasyon düzenledi. 14 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Kalan 1 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyete götürülen şüphelilerden 7'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Adile ve kocası Fikret D. oğulları R.D., M.D. ve yakınları V.K., S.F. ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Adile ve Fikret D. tutuklanırken, diğer üç şüpheli para cezası verilip adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan Adile ve Fikret D.'in uzun süredir tefecilik yoluyla haksız kazanç sağladıkları, faizle borç verdikleri kişilerden tehdit yoluyla ve evlerini basarak geri ödeme aldıkları öğrenildi.

ŞEBEKENİN LİDERİ ANNE FAİZLE ÖDEME YAPMAYANLARDAN ZORLA PARA ALMIŞ

Tefeci şebekeyi ise anne Adile D.'nin yönettiği öne sürüldü. Adile D.'nin faize para verdiği kişiler ödeme yapmadığı zaman tehdit ederek zorla para aldığı ve hakaret ettiği de iddia edildi. Ayrıca zanlılara yapılan operasyonda evlerindeki aramalarda, 24 adet 967 bin 650 TL tutarında senet, 2 adet 504 bin dolar tutarında senet, 2 adet 520 bin tutarında çek, 186 bin 320 TL para, 74 bin 600 dolar, 28 bin Euro, 52 adet farklı şahıslara ait tapu aslı ve fotokopisi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 tüfek ele geçirilmişti.