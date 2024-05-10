Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı

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Adana'da tescilli turfanda karpuz hasadı başladı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ham karpuz kırılmazsa fiyatların düşmeyeceğini belirtti ve bu senede para kazanılırsa ekim alanlarının artacağını söyledi. Adana'da yaklaşık 105 bin dekar üzerine ekilen karpuzda bu yıl 700 bin ton verim bekleniyor. Karpuzlar iç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Rusya'ya da ihraç ediliyor.

10.05.2024 09:48
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Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı

Tescilli Adana karpuzundan 700 bin ton rekolte bekleniyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan:

"Ham karpuz kırılmazsa fiyatlar düşmez"

"Bu senede para kazanılırsa ekim alanları artacaktır"

ADANA - Türkiye'nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana'da tescilli turfanda karpuz hasadı başladı. Tarlada kilosu 11-12 liradan satılan karpuzlar, kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Ülke genelinde üretilen 4 milyon ton karpuzun yüzde 25'ini karşılayan kentte turfanda karpuz hasadı, deniz kıyısındaki Karataş ilçesi Kapı Mahallesi'nde başladı. Kentte yaklaşık 105 bin dekar üzerine ekilen karpuzda bu yıl 700 bin ton verim beklendiği bildirildi. Tarlada kilosu 11-12 liradan satılan karpuz, iç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Rusya'ya da ihraç ediliyor.

"1 dönüme 4-5 ton verim alınıyor"

Hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, " Dünya'da Çin'den sonra en fazla karpuz üretimi Adana'da yapılıyor. Karpuz hasat olgunluğuna ulaştı. Şuanda karpuz tarlada 10-12 lira arasında değişiyor. Şuanda yurt dışı kapıları açık ancak turfanda karpuz verimi biraz az. Şuanda 1 dönüme 4-5 ton arasında verim alınıyor. Ovada hasat başlayınca rekolte 8-9 tona ulaşacak" ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar şuanda iyi"

Çiftçinin dönüme maliyetinin 35 bin lira olduğunu anlatan Doğan, "Fiyatlar şuanda gayet iyi. Kilogramda çiftçiye maliyeti 9-9 buçuk lira. Çiftçimiz 11-12 liranın altında karpuzu sattığında para kazanamaz. Haziran ayının başında ovada hasat başlayacak ve hasat bollaşacak" dedi.

"Karpuz olgunluğa erişmeden hasat edilmemeli"

Ham karpuz timlerinin tarlalarda gezip denetim yaptığına dikkat çeken Doğan, daha sonra şunları söyledi:

"Çiftçimiz karpuzunu hasat etmeden önce ilçe tarım müdürlüklerine müracaat edecek ve onayını aldıktan sonra hasat yapacak. Ham karpuz timleri, ham karpuzların piyasaya girmesini engelleyecek. Şuanda Adana karpuzumuz tadı, rengi, kokusu ve aromasıyla ünlü bir karpuz. Bu yıl geçen seneye oranla ekim alanı arttı. Çitçimiz karpuzdan para kazanınca ekim alanı arttı. Havalar çok aşırı sıcak gitmezse karpuz fiyatları böyle devam edecek. Çiftçimiz bu sene de para kazanırsa eğer ekim alanı artacaktır. Ham karpuz kırılmazsa eğer fiyatlar düşmez. Karpuz hasat olgunluğuna erişmeden hasat edilmemeli. Çiftçi ve tüccarlar buna dikkat etmeli.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Adana'da turfanda karpuz hasadı başladı - Son Dakika

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